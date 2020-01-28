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Tutunamayanlar'ın İrem'i Ece Çeşmioğlu aldığı evlilik teklifini anlattı
TRT 1 ekranlarında kısa süre önce izleyici karşısına çıkan Tutunamayanlar dizisinin İrem'i Ece Çeşmioğlu özel hayatıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde basın mensupları tarafından yakalanan Ece Çeşmioğlu, evlilik teklifi aldığını doğruladı. Tutunamayanlar'ın İrem'i Ece Çeşmioğlu aldığı evlilik teklifini de anlattı. İzleyicinin yeni gözdelerinden Ece Çeşmioğlu'nun özel hayatı da mercek altına alındı.
Giriş Tarihi: 28.01.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 13:44
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