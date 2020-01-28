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Tutunamayanlar'ın İrem'i Ece Çeşmioğlu aldığı evlilik teklifini anlattı

TRT 1 ekranlarında kısa süre önce izleyici karşısına çıkan Tutunamayanlar dizisinin İrem'i Ece Çeşmioğlu özel hayatıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde basın mensupları tarafından yakalanan Ece Çeşmioğlu, evlilik teklifi aldığını doğruladı. Tutunamayanlar'ın İrem'i Ece Çeşmioğlu aldığı evlilik teklifini de anlattı. İzleyicinin yeni gözdelerinden Ece Çeşmioğlu'nun özel hayatı da mercek altına alındı.

Giriş Tarihi: 28.01.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 13:44
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Tutunamayanlar'ın İrem'i Ece Çeşmioğlu aldığı evlilik teklifini anlattı

Ece Çeşmioğlu özel hayatıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde basın mensupları tarafından yakalanan Ece Çeşmioğlu, evlilik teklifi aldığını doğruladı. Tutunamayanlar'ın İrem'i Ece Çeşmioğlu aldığı evlilik teklifini de anlattı.

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Tutunamayanlar'ın İrem'i Ece Çeşmioğlu aldığı evlilik teklifini anlattı

Sevgilisi Taner Ölmez'den gelen teklifi anlatan Çeşmioğlu, "Evlilik teklifini Brugge'da aldım. Görmeyi çok istediğim bir yerdi. Orada Taner bana evlilik teklif edince 'yes' diye bağırdım." dedi.

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Tutunamayanlar'ın İrem'i Ece Çeşmioğlu aldığı evlilik teklifini anlattı

Sevenlerinin ilgi odağım olan Ece Çeşmioğlu'nun özel hayatı da araştırıldı. Genç oyuncunun aslen nereli olduğu merak edildi? İşte ünlülerin memleketi.

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Tutunamayanlar'ın İrem'i Ece Çeşmioğlu aldığı evlilik teklifini anlattı

Hilal Altınbilek – İzmir

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Tutunamayanlar'ın İrem'i Ece Çeşmioğlu aldığı evlilik teklifini anlattı

Burak Özçivit – Gaziantep