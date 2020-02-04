Tutunamayanlar dizisinin Yağız'ı Bora Akkaş eski eşiyle şok etti! Meğer o da ünlüymüş...

TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Tutunamayanlar dizisi verdiği bir hafta aradan sonra yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Tutunamayanlar dizisinin izleyenleri dizi oyuncularının özel hayatlarını merak edip araştırıyor. En çok merak edilenler arasında ise Tutunamayanlar dizisinin Yağız'ı geliyor. Dizide zengin bir aileden gelen ama fakir hayata özenen Yağız karakteri oldukça dikkat çekti. Tutunamayanlar dizisinde Yağız karakterini canlandıran Bora Akkuş'un özel hayatı da merak konusu oldu. Meğer eski eşi de kendisi gibi ünlüymüş... Bakın kim çıktı?