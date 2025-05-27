27 Mayıs 2025, Salı
Tutuklanmıştı: Danla Bilic'i darbeden Berk Çetin'in annesinden şok ihbar!
Sosyal medyada yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan fenomen isim Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darbedilmişti. Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Çetin, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çetin'in annesi, savcılığa dilekçe sunarak oğlunun Danla Bilic ve kendisine zarar verebileceğini söyleyerek ihbarda bulundu.
Giriş Tarihi: 27.05.2025 13:01 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 13:01