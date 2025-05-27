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Tutuklanmıştı: Danla Bilic'i darbeden Berk Çetin'in annesinden şok ihbar!

Sosyal medyada yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan fenomen isim Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darbedilmişti. Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Çetin, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çetin'in annesi, savcılığa dilekçe sunarak oğlunun Danla Bilic ve kendisine zarar verebileceğini söyleyerek ihbarda bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.05.2025 13:01 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 13:01
Tutuklanmıştı: Danla Bilic’i darbeden Berk Çetin’in annesinden şok ihbar!

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan ve milyonlarca takipçiye ulaşan Danla Bilic, bir süredir kendisini rahatsız eden eski sevgilisi Berk Çetin'den şiddet görmüştü.

Tutuklanmıştı: Danla Bilic’i darbeden Berk Çetin’in annesinden şok ihbar!

KADES uygulaması ile olay yerine polis çağıran fenomen, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporu ile birlikte Aile İçi Büro'ya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Tutuklanmıştı: Danla Bilic’i darbeden Berk Çetin’in annesinden şok ihbar!

Güvenlik kamerası görüntülerinin de ortaya çıkmasının ardından Bilic'in eski sevgilisi gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Tutuklanmıştı: Danla Bilic’i darbeden Berk Çetin’in annesinden şok ihbar!

ANNESİ İHBARCI OLDU!

Sabah'ta yer alan habere göre; konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Berk Çetin'in annesi Arzu Çetin, oğlu hakkında ihbarcı oldu.

Tutuklanmıştı: Danla Bilic’i darbeden Berk Çetin’in annesinden şok ihbar!

Savcılığa sunduğu dilekçesinde Çetin, oğlunun tutuklanma olayından 1 gün önce kendisini aradığını, bir hata yapması karşılığında ihbarcı olacağını söylediğini dile getirdi.

Tutuklanmıştı: Danla Bilic’i darbeden Berk Çetin’in annesinden şok ihbar!

"BANA VE DANLA BİLİC'E ZARAR VERMESİNDEN KORKUYORUM"

Arzu Çetin oğlu Berk'in depresyona girip ilaç kullandığını cezaevinden çıkmasının ardından kendisine ve Danla Bilic'e zarar vermesinden korktuğunu dilekçesinde aktardı.

Tutuklanmıştı: Danla Bilic’i darbeden Berk Çetin’in annesinden şok ihbar!

Dilekçede oğlunun evden çıktığında Danla'yı kastederek 'Yaşattıklarını yaşatacağım bu daha bir şey değil' dediğini tedavisinin yapılması gerektiğini kaydederek Berk Çetin'den şikayetçi olmadığını söyledi.

Tutuklanmıştı: Danla Bilic’i darbeden Berk Çetin’in annesinden şok ihbar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu hakkında soruşturma sürüyor.