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TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısına ünlüler lanet okudu!

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Hain saldırı, ülkemizde büyük bir üzüntüye neden olurken, sanat camiasından ünlü isimler sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla saldırıyı lanetleyerek şehit ailelerine baş sağlığı diledi ve yaralılara acil şifalar diledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.10.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 09:35
TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısına ünlüler lanet okudu!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısı, ülkemizin gündemini derinden sarstı. Saldırıda 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 kişi yaralandı.

TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısına ünlüler lanet okudu!

Saldırıya yönelik tepki, sosyal medya üzerinden hızla yayıldı. Birçok ünlü isim, erişim engellerine rağmen yaşanan olay karşısında sesini yükselterek teröre bir kez daha lanet okudu...

TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısına ünlüler lanet okudu!

SANAT CAMİASI DA TERÖRÜ LANETLEDİ

TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısına ünlüler lanet okudu!

ALİŞAN

TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısına ünlüler lanet okudu!

MÜGE ANLI