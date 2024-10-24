24 Ekim 2024, Perşembe
TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısına ünlüler lanet okudu!
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Hain saldırı, ülkemizde büyük bir üzüntüye neden olurken, sanat camiasından ünlü isimler sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla saldırıyı lanetleyerek şehit ailelerine baş sağlığı diledi ve yaralılara acil şifalar diledi.
Giriş Tarihi: 24.10.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 09:35