Türkücü Zara’nın magazinden uzak büyüttüğü kızı Dila’yı görenler o yorumu yaptı! İşte Zara’nın sosyal medyayı sallayan kızı Dila

Güzel sesi ile türkü dendiğinde akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan Zara'nın bir çocuğu olduğunu biliyor muydunuz? Zara kızı Dila'yı magazin gündeminden uzak sessiz sedasız büyütüyor. Ünlü türkücü Zara'nınn, kızı Dila sosyal medyanın gündemine oturdu. Zara'nın kızı Dila'yı görenler aynı "Neşecik" demeden edemedi. İşte hık demiş annesinin burnundan düşmüş Dila…