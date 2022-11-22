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Haberler Galeri Türkücü Zara’nın magazinden uzak büyüttüğü kızı Dila’yı görenler o yorumu yaptı! İşte Zara’nın sosyal medyayı sallayan kızı Dila

Türkücü Zara’nın magazinden uzak büyüttüğü kızı Dila’yı görenler o yorumu yaptı! İşte Zara’nın sosyal medyayı sallayan kızı Dila

Güzel sesi ile türkü dendiğinde akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan Zara'nın bir çocuğu olduğunu biliyor muydunuz? Zara kızı Dila'yı magazin gündeminden uzak sessiz sedasız büyütüyor. Ünlü türkücü Zara'nınn, kızı Dila sosyal medyanın gündemine oturdu. Zara'nın kızı Dila'yı görenler aynı "Neşecik" demeden edemedi. İşte hık demiş annesinin burnundan düşmüş Dila…

Giriş Tarihi: 22.11.2022 17:40 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 17:40
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Türkücü Zara’nın magazinden uzak büyüttüğü kızı Dila’yı görenler o yorumu yaptı! İşte Zara’nın sosyal medyayı sallayan kızı Dila

Türküleriyle kulakların pasını silen Zara'nın bir kız çocuğu olduğunu biliyor muydunuz?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkücü Zara’nın magazinden uzak büyüttüğü kızı Dila’yı görenler o yorumu yaptı! İşte Zara’nın sosyal medyayı sallayan kızı Dila

Ufak yaşta şöhrete kavuşan isimlerden olan türkücü Zara'nın gerçek adı Neşe Yılmaz.

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Türkücü Zara’nın magazinden uzak büyüttüğü kızı Dila’yı görenler o yorumu yaptı! İşte Zara’nın sosyal medyayı sallayan kızı Dila

Müzik sektörüne başta Neşecik ismiyle giriş yapan Zara ilerleyen senelerde sahne adını değiştirmiştir.

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Türkücü Zara’nın magazinden uzak büyüttüğü kızı Dila’yı görenler o yorumu yaptı! İşte Zara’nın sosyal medyayı sallayan kızı Dila

Son zamanlarda Zara, sesinin yanında değişimi ile de konuşuluyor.

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Türkücü Zara’nın magazinden uzak büyüttüğü kızı Dila’yı görenler o yorumu yaptı! İşte Zara’nın sosyal medyayı sallayan kızı Dila

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.