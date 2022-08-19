Türkücü Ceylan yeniden imaj değiştirdi! Son halini görenler “Bu kim?” demeden edemedi

Geçen ay kanserle mücadele eden ablası Nalan Avcı'nın kaybıyla yıkılan ünlü türkücü Ceylan sosyal medyaya bambaşka bir dönüş yaptı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Ceylan, yeni klibinin çekimleri için kolları sıvadı. Ceylan, klip çekimi öncesi yeni tarzını takipçileriyle paylaştı. Ceylan, yeni imajıyla tekrar şaşkına çevirdi. İşte Ceylan'ın yeni tarzı...