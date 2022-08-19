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Türkücü Ceylan yeniden imaj değiştirdi! Son halini görenler “Bu kim?” demeden edemedi

Geçen ay kanserle mücadele eden ablası Nalan Avcı'nın kaybıyla yıkılan ünlü türkücü Ceylan sosyal medyaya bambaşka bir dönüş yaptı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Ceylan, yeni klibinin çekimleri için kolları sıvadı. Ceylan, klip çekimi öncesi yeni tarzını takipçileriyle paylaştı. Ceylan, yeni imajıyla tekrar şaşkına çevirdi. İşte Ceylan'ın yeni tarzı...

Giriş Tarihi: 19.08.2022 16:16
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Türkücü Ceylan yeniden imaj değiştirdi! Son halini görenler “Bu kim?” demeden edemedi

Ablasının ölümüyle yıkılan Ceylan zor günleri atlatmaya çalışıyor. Son senelerde estetikli değişimiyle sürekli adından söz ettiren ünlü türkücünün son halini görenler tanıyamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkücü Ceylan yeniden imaj değiştirdi! Son halini görenler “Bu kim?” demeden edemedi

Geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiren ünlü türkücü Ceylan yine gündem oldu.

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Türkücü Ceylan yeniden imaj değiştirdi! Son halini görenler “Bu kim?” demeden edemedi

İşte Ceylan başta olmak üzere estetik operasyonlarıyla bambaşka insanlara dönüşen ünlüler….

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Türkücü Ceylan yeniden imaj değiştirdi! Son halini görenler “Bu kim?” demeden edemedi
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Türkücü Ceylan yeniden imaj değiştirdi! Son halini görenler “Bu kim?” demeden edemedi