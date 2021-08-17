19 Ağustos 2021, Perşembe
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Türkiye Kalp Yarası’nı izledi! Zirveye yerleşti
atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" yedinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti.
Giriş Tarihi: 17.08.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 10:47
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