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Haberler Galeri Türkiye Kalp Yarası’nı izledi! Zirveye yerleşti

Türkiye Kalp Yarası’nı izledi! Zirveye yerleşti

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" yedinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti.

Giriş Tarihi: 17.08.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 10:47
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Türkiye Kalp Yarası’nı izledi! Zirveye yerleşti

Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #BeniSensizBırakma etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

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Türkiye Kalp Yarası’nı izledi! Zirveye yerleşti

Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %5,00 izlenme oranı ve %18,09 izlenme payı alarak birinci oldu.

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Türkiye Kalp Yarası’nı izledi! Zirveye yerleşti

FERİT'TEN AYŞE'YE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ!

Baha'nın Fırtına'ya enjekte ettiği ilacın etkisiyle Fırtına kontrolden çıkıp Ferit'i üstünden attı. Fırtına'nın üzerindeki kan izleri ortalığı karıştırdı. Tüm aile Ferit'i aramak için seferberlik ilan etti.

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Türkiye Kalp Yarası’nı izledi! Zirveye yerleşti

Baha'nın kıskacında olan Ayşe, Ferit'i reddetmiş olsa da Ferit'in kaybolmasından çok etkilendi ve içindeki aşk daha da büyüdü. Ayşe'nin Ferit'in bulunması için canla başla mücadele etmesi Azade'nin gözünden kaçmadı ve ortak acıları ikisi arasında ufak bir kırılmaya sebep oldu.

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Türkiye Kalp Yarası’nı izledi! Zirveye yerleşti

Ferit'i bularak Azade ile arasını düzelten Hande, kontrolden çıkan Baha'dan kurtulmak için harekete geçti. Baha'nın ise Ayşe'yi bırakıp gitmeye hiç niyeti yoktu.