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Türkan Şoray'ın güzeller güzeli kızına bakın! Yağmur Ünal'ın babası da oyuncuymuş! Meğer kendisi gibi...

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı' usta oyuncu Türkan Şoray, Türk Sinemasında yüzlerce filme imzasını atmıştır. "Dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncusu" unvanına sahip olan Şoray, tüm Türkiye'nin sevgisini kazanmayı başarmıştır. Şimdilerde 79 yaşında olan ve gözlerden uzak bir yaşam sürdüren usta oyuncu, özel hayatı ile merak konusu oluyor. Türkan Şoray hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Kızının kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi...

Giriş: 18.07.2024 10:38 Güncelleme: 18.07.2024 10:44
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Türkan Şoray’ın güzeller güzeli kızına bakın! Yağmur Ünal’ın babası da oyuncuymuş! Meğer kendisi gibi...

Usta sanatçı Türkan Şoray hakkında ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşırttı.

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Türkan Şoray’ın güzeller güzeli kızına bakın! Yağmur Ünal’ın babası da oyuncuymuş! Meğer kendisi gibi...

Şoray'ın kızının da tanıdık bir yüz olduğunu öğrenenler şaşıp kalıyor.

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Türkan Şoray’ın güzeller güzeli kızına bakın! Yağmur Ünal’ın babası da oyuncuymuş! Meğer kendisi gibi...

Türkan Şoray 1983 yılında meslektaşı Cihan Ünal ile nikah masasına oturmuştu. Usta oyuncunun bu evlilikten bir kızı dünyaya geldi. Çift, kızlarına Yağmur ismini verdi.

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Türkan Şoray’ın güzeller güzeli kızına bakın! Yağmur Ünal’ın babası da oyuncuymuş! Meğer kendisi gibi...

Yağmur Ünal, anne-babasının yolundan giderek oyuncu olmayı seçti. Ünal, film projelerinde yer aldı.

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Türkan Şoray’ın güzeller güzeli kızına bakın! Yağmur Ünal’ın babası da oyuncuymuş! Meğer kendisi gibi...

İşte başta Türkan Şoray olmak üzere ünlülerin çocukları...