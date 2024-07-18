Türkan Şoray'ın güzeller güzeli kızına bakın! Yağmur Ünal'ın babası da oyuncuymuş! Meğer kendisi gibi...

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı' usta oyuncu Türkan Şoray, Türk Sinemasında yüzlerce filme imzasını atmıştır. "Dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncusu" unvanına sahip olan Şoray, tüm Türkiye'nin sevgisini kazanmayı başarmıştır. Şimdilerde 79 yaşında olan ve gözlerden uzak bir yaşam sürdüren usta oyuncu, özel hayatı ile merak konusu oluyor. Türkan Şoray hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Kızının kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi...