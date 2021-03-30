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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkan Şoray estetik modasına uydu! Son haline beğeni yağdı Türkan Şoray estetik modasına uydu! Son haline beğeni yağdı
Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından olan Türkan Şoray, paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz aylarda estetik yaptırdığı iddiasıyla gündeme gelen Şoray'ın son paylaşımı, iddiaları güçlendirdi. Fazla kilolarından da kurtulan usta oyuncunun son hali hayran bıraktı. İşte Türkan Şoray'ın estetik sonrası değişimi...
Giriş Tarihi: 30.03.2021 16:54 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 16:55
Türk sinemasının en güzel kadınlarından biri olan Türkan Şoray da estetik modasına uydu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Karantina döneminde Fransız Askısı yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Şoray'ın Instagram'dan yaptığı paylaşımlar bu iddiaları güçlendirdi.
Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, son yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu.
Fazla kilolarından da kurtulan Sultan lakaplı usta sanatçı Türkan Şoray yıllar önceki haline geri döndü.
İşte Türkan Şoray'ın estetik sonrası değişimi...