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Türkan Şoray estetik modasına uydu! Son haline beğeni yağdı

Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından olan Türkan Şoray, paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz aylarda estetik yaptırdığı iddiasıyla gündeme gelen Şoray'ın son paylaşımı, iddiaları güçlendirdi. Fazla kilolarından da kurtulan usta oyuncunun son hali hayran bıraktı. İşte Türkan Şoray'ın estetik sonrası değişimi...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 16:54 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 16:55
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Türkan Şoray estetik modasına uydu! Son haline beğeni yağdı

Türk sinemasının en güzel kadınlarından biri olan Türkan Şoray da estetik modasına uydu.

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Türkan Şoray estetik modasına uydu! Son haline beğeni yağdı

Karantina döneminde Fransız Askısı yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Şoray'ın Instagram'dan yaptığı paylaşımlar bu iddiaları güçlendirdi.

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Türkan Şoray estetik modasına uydu! Son haline beğeni yağdı

Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, son yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu.

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Türkan Şoray estetik modasına uydu! Son haline beğeni yağdı

Fazla kilolarından da kurtulan Sultan lakaplı usta sanatçı Türkan Şoray yıllar önceki haline geri döndü.

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Türkan Şoray estetik modasına uydu! Son haline beğeni yağdı

İşte Türkan Şoray'ın estetik sonrası değişimi...