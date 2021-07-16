16 Temmuz 2021, Cuma
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Tüp bebek tedavisi gören Aylin Coşkun’dan kötü haber! ‘Tek duam…’
Şarkıcı Aylin Coşkun, geçtiğimiz günlerde tüp bebek tedavisi gördüğünü ve bu yüzden 16 kilo aldığını açıklamıştı. Tedavi için sevenlerinden dua isteyen Coşkun'dan kötü haber geldi. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından koronavirüs testi sonucunun pozitif olduğunu ve kendisi ile temasa geçen kişilerin test yaptırması gerektiğini ifade etti.
Giriş Tarihi: 16.07.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 13:36
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