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Tüp bebek tedavisi gören Aylin Coşkun’dan kötü haber! ‘Tek duam…’

Şarkıcı Aylin Coşkun, geçtiğimiz günlerde tüp bebek tedavisi gördüğünü ve bu yüzden 16 kilo aldığını açıklamıştı. Tedavi için sevenlerinden dua isteyen Coşkun'dan kötü haber geldi. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından koronavirüs testi sonucunun pozitif olduğunu ve kendisi ile temasa geçen kişilerin test yaptırması gerektiğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 16.07.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 13:36
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Tüp bebek tedavisi gören Aylin Coşkun’dan kötü haber! ‘Tek duam…’

Geçtiğimiz günlerde tüp bebek tedavisi gördüğünü açıklayan Aylin Coşkun, koronavirüse yakalandı. "Tek duam anneme bulaşmamış olması" diyen Coşkun Instagram'dan test sonucunu paylaştı.

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Tüp bebek tedavisi gören Aylin Coşkun’dan kötü haber! ‘Tek duam…’

'YAKTI HEPİMİZİ'

Koronaya yakalanmamak için çok dikkatli davrandığını ifade eden Coşkun, 'Covid testim pozitif ne yazık ki. İlk çıktığı günden beri sebzelerini eldivenle tutup yıkayan biri olarak dikkatsizin biri yaktı hepimizi."

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Tüp bebek tedavisi gören Aylin Coşkun’dan kötü haber! ‘Tek duam…’

"TEK DUAM ANNEME BULAŞMAMIŞ OLMASI"

"Tek duam anneme meleğe bulaşmamış olması. Neyse nasipten ötesi yokmuş. Lütfen benimle temasta olanlar test yaptırsın. Çok üzgünüm" dedi.

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Tüp bebek tedavisi gören Aylin Coşkun’dan kötü haber! ‘Tek duam…’

3 gün önce bir düğünde sahne alan ünlü şarkıcı, "Elim ayağım titriyor uzun zaman sonra sahneye çıkacağım için" dedi. İş insanı Volkan Aslan ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı eşinin evde yemeklerini beğenmediğini söylemişti.

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Tüp bebek tedavisi gören Aylin Coşkun’dan kötü haber! ‘Tek duam…’

Açıklamaları ile dikkat çeken Coşkun, yaklaşık 1,5 yıldır tüp bebek tedavisi gördüğünü ifade ederek herkesten dua etmesini istemişti.