Tüp bebek tedavisi gören Aylin Coşkun’dan kötü haber! ‘Tek duam…’

'YAKTI HEPİMİZİ'

Koronaya yakalanmamak için çok dikkatli davrandığını ifade eden Coşkun, 'Covid testim pozitif ne yazık ki. İlk çıktığı günden beri sebzelerini eldivenle tutup yıkayan biri olarak dikkatsizin biri yaktı hepimizi."