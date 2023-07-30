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Tülin Ece’nin son hali hayal kırıklığı! “İnsan bunu kendine neden yapar?”

Ufak Tüfek Cinayetler dizisiyle adını duyuran Tülin Ece, daha sonra rol aldığı yapımlarla ekranın sevilen isimlerinden oldu. Güzelliğiyle de dikkat çeken Ece'nin son hali ise hayal kırıklığı yarattı. Estetik mağdurları arasına katılan oyuncu, yüzündeki değişim kadar saçları ve kaşlarının son haliyle de gündem oldu. Tülin Ece'nin değişimine "Yazık etmiş güzelliğine", "İnsan bunu kendine neden yapar" gibi yorumlarda bulundu. İşte Tülin Ece'nin son hali...

Giriş Tarihi: 30.07.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 12:22
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Tülin Ece’nin son hali hayal kırıklığı! “İnsan bunu kendine neden yapar?”

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Aslıhan Gürbüz'ün gençliğini canlandıran Tülin Ece, daha sonra rol aldığı yapımlarla ekranın aranan isimlerinden oldu.

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Tülin Ece’nin son hali hayal kırıklığı! “İnsan bunu kendine neden yapar?”

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle dikkat çeken Ece de estetik mağdurları kervanına katıldı.

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Tülin Ece’nin son hali hayal kırıklığı! “İnsan bunu kendine neden yapar?”

Yüzündeki değişimin yanı sıra saçlarını ve kaşlarını sarıya boyatan Tülin Ece bir de üstüne aşırı zayıflayınca adeta bambaşka birine dönüştü. Son halini gören o olduğuna inanmakta zorlandı.

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Tülin Ece’nin son hali hayal kırıklığı! “İnsan bunu kendine neden yapar?”

Tülin Ece'nin değişimine "Yazık etmiş güzelliğine", "İnsan bunu kendine neden yapar?", "parayla satın alınan çirkinlik" gibi yorumlarda bulundu.

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Tülin Ece’nin son hali hayal kırıklığı! “İnsan bunu kendine neden yapar?”

İşte Tülin Ece'nin son hali...