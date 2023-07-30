Tülin Ece’nin son hali hayal kırıklığı! “İnsan bunu kendine neden yapar?”

Ufak Tüfek Cinayetler dizisiyle adını duyuran Tülin Ece, daha sonra rol aldığı yapımlarla ekranın sevilen isimlerinden oldu. Güzelliğiyle de dikkat çeken Ece'nin son hali ise hayal kırıklığı yarattı. Estetik mağdurları arasına katılan oyuncu, yüzündeki değişim kadar saçları ve kaşlarının son haliyle de gündem oldu. Tülin Ece'nin değişimine "Yazık etmiş güzelliğine", "İnsan bunu kendine neden yapar" gibi yorumlarda bulundu. İşte Tülin Ece'nin son hali...