15 Ağustos 2023, Salı
Tuğçe Tayfur’un annesi ve babası nikaha katılmadı dedikodu kazanı kaynadı! İlk kez konuştu
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Kısa sürede evlilik kararı alan şarkıcı, yıldırım nikahıyla Muhammet Aydın ile evlendi. Nikahtan ilk kareleri sosyal medya hesabından paylaşırken anne ve babasının yanında olmaması, evliliğine karşı olduğu iddialarını gündeme getirdi. Tuğçe Tayfur annesi Necla Nazır ile Ferdi Tayfur'un nikahına katılmaması hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.08.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023 11:56
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