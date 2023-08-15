Tuğçe Tayfur’un annesi ve babası nikaha katılmadı dedikodu kazanı kaynadı! İlk kez konuştu

Milliyet'in haberine göre; Tayfur, sürpriz nikaha annesi ile babasının karşı çıktığı iddialarına "Olur mu öyle şey? Hiç alakası yok. Sivas'ta evlendiğimiz için katılamadılar. Biz İstanbul'da yapmak istemedik nikahı" diye cevap verdi.