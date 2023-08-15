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Tuğçe Tayfur’un annesi ve babası nikaha katılmadı dedikodu kazanı kaynadı! İlk kez konuştu

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Kısa sürede evlilik kararı alan şarkıcı, yıldırım nikahıyla Muhammet Aydın ile evlendi. Nikahtan ilk kareleri sosyal medya hesabından paylaşırken anne ve babasının yanında olmaması, evliliğine karşı olduğu iddialarını gündeme getirdi. Tuğçe Tayfur annesi Necla Nazır ile Ferdi Tayfur'un nikahına katılmaması hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.08.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023 11:56
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Tuğçe Tayfur’un annesi ve babası nikaha katılmadı dedikodu kazanı kaynadı! İlk kez konuştu

Geçtiğimiz haftalarda Burak Kalfa tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklayan ve eski nişanlısı ile davalık olan Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile sürpriz bir aşka yellen açmıştı.

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Tuğçe Tayfur’un annesi ve babası nikaha katılmadı dedikodu kazanı kaynadı! İlk kez konuştu

Kısa süreli birlikteliğini jet hızıyla nikah masasına taşıyacağını açıklayan Tayfur, sonunda muradına erdi.

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Tuğçe Tayfur’un annesi ve babası nikaha katılmadı dedikodu kazanı kaynadı! İlk kez konuştu

Tuğçe Tayfur, yeni sevgilisi Muhammet Aydın ile yıldırım nikahı kıydı.

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Tuğçe Tayfur’un annesi ve babası nikaha katılmadı dedikodu kazanı kaynadı! İlk kez konuştu

Nikahtan ilk kareleri de sosyal medya hesabından paylaşırken annesi Necla Nazır ile babası Ferdi Tayfur'un nikahına katılmaması dikkat çekti.

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Tuğçe Tayfur’un annesi ve babası nikaha katılmadı dedikodu kazanı kaynadı! İlk kez konuştu

Milliyet'in haberine göre; Tayfur, sürpriz nikaha annesi ile babasının karşı çıktığı iddialarına "Olur mu öyle şey? Hiç alakası yok. Sivas'ta evlendiğimiz için katılamadılar. Biz İstanbul'da yapmak istemedik nikahı" diye cevap verdi.