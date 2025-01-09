09 Ocak 2025, Perşembe
Tuğçe Tayfur mirastan yararlanacak mı? Ferdi Tayfur'un avukatı konuştu
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un ölümü, Türkiye'yi yasa boğdu. Usta sanatçının vefatının ardından ortaya çıkan serveti ise dikkat çekti. Bunun üzerine akıllara, evlatlıktan reddettiği kızı Tuğçe Tayfur geldi. Tayfur'un bu mirastan payını alıp, almayacağı merak konusu olurken, usta sanatçının avukatı, katıldığı bir programda açıklamalar yaptı.
Giriş Tarihi: 09.01.2025 12:36 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:36