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Tuğçe Tayfur mirastan yararlanacak mı? Ferdi Tayfur'un avukatı konuştu

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un ölümü, Türkiye'yi yasa boğdu. Usta sanatçının vefatının ardından ortaya çıkan serveti ise dikkat çekti. Bunun üzerine akıllara, evlatlıktan reddettiği kızı Tuğçe Tayfur geldi. Tayfur'un bu mirastan payını alıp, almayacağı merak konusu olurken, usta sanatçının avukatı, katıldığı bir programda açıklamalar yaptı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2025 12:36 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:36
Tuğçe Tayfur mirastan yararlanacak mı? Ferdi Tayfur’un avukatı konuştu

Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur, 20 Ocak'ta tedavi gördüğü Antalya'da hayata gözlerini yumdu. Tayfur, İstanbul'da yapılan cenaze töreninin ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tuğçe Tayfur mirastan yararlanacak mı? Ferdi Tayfur’un avukatı konuştu

SERVETİ ORTAYA ÇIKTI!

Tayfur'un vefatının ardından ortaya çıkan serveti ise dikkat çekti. Tayfur'dan geriye 80 daire, 7 villa ve Marmaris'te bir yarımada başta olmak üzere pek çok gayrimenkul kaldığı öğrenildi.

Tuğçe Tayfur mirastan yararlanacak mı? Ferdi Tayfur’un avukatı konuştu

Usta sanatçının 3 milyar TL'yi bulan serveti ise çocuklarına kaldı.

Tuğçe Tayfur mirastan yararlanacak mı? Ferdi Tayfur’un avukatı konuştu

5 çocuk babası Tayfur'un, mal paylaşımının nasıl olacağı merak uyandırdı.

Tuğçe Tayfur mirastan yararlanacak mı? Ferdi Tayfur’un avukatı konuştu

Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç ise katıldığı bir televizyon programında; Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe'yi evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.

Tuğçe Tayfur mirastan yararlanacak mı? Ferdi Tayfur’un avukatı konuştu

Tayfur'un avukatı son olarak, "Söylemezsem Olmaz" programına canlı yayınında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Tuğçe Tayfur mirastan yararlanacak mı? Ferdi Tayfur’un avukatı konuştu

"MİRASTAN MEN EDİLMEDİ"

Tayfur'un avukatı, "Tuğçe Hanım mirastan men edilmedi, mirastan payını alacak." dedi.

"VASİYETİ ÖNÜMÜZDE GÖNLERDE AÇIKLANACAK"

"Mirasa bir vakıf veya şahıs eklendi mi?" sorusuna ise avukat, önümüzdeki haftalarda açıklama yapılacağını belirtti. Avukat, "Vasiyet önümüzdeki haftalarda açıklanacak. Aile şu an acısını yaşıyor." dedi.

Tuğçe Tayfur mirastan yararlanacak mı? Ferdi Tayfur’un avukatı konuştu

SAHTE DİLEKÇE İDDİASI

Avukat, Tuğçe Tayfur'un eşiyle ilgili "Ferdi Ağabey'in Tuğçe Hanım'dan 50 milyon istediğine yönelik dilekçe paylaştılar. O dilekçe sahte, bu sebeple taraflara dava açtım ve aklıma şu geldi. Muhammed Aydın'la ilgili hakkında açılmış çok sayıda dolandırıcılık davaları var. Bu konuda Tuğçe Hanım'a ve Necla Hanım'a yanlış bilgi verip, baba kızın arasını o mu bozdu diye düşünüyorum." dedi.