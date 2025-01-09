Tuğçe Tayfur mirastan yararlanacak mı? Ferdi Tayfur’un avukatı konuştu

SAHTE DİLEKÇE İDDİASI

Avukat, Tuğçe Tayfur'un eşiyle ilgili "Ferdi Ağabey'in Tuğçe Hanım'dan 50 milyon istediğine yönelik dilekçe paylaştılar. O dilekçe sahte, bu sebeple taraflara dava açtım ve aklıma şu geldi. Muhammed Aydın'la ilgili hakkında açılmış çok sayıda dolandırıcılık davaları var. Bu konuda Tuğçe Hanım'a ve Necla Hanım'a yanlış bilgi verip, baba kızın arasını o mu bozdu diye düşünüyorum." dedi.