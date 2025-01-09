Tuğçe Tayfur ile kavga etmişti! Ferdi Tayfur'un yeğeni konuştu: "Dayım yasakladı"

TAYFUR'UN YEĞENİ KONUŞTU

GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulunan Gözalıcı, hakkındaki iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

"Son kez size konuşuyorum, bir daha da bu konuya dair açıklama yapmayacağım. Dayımın vefatından sonra yaşananlarla ilgili hedef gösteriliyorum. Bana ve aileme ağır hakaretler ediliyor. Tuğçe ile dayımın arasına ben girmişim gibi gösteriliyor. Kimse baba ile kızı arasına giremez. Ben Tuğçe ile hiçbir zaman polemiğe girmedim. Sosyal medyadan bana defalarca suçlayıcı ifadede bulunmasına rağmen cevap vermedim. Dayım, Tuğçe'nin sansasyonel özel hayatından dolayı Tayfur soyadını ticari olarak kullanmasını istemiyordu. Hatta şarkılarını ne yaşarken ne de öldükten sonra söylemesini de yasakladı.