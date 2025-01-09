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Tuğçe Tayfur ile kavga etmişti! Ferdi Tayfur'un yeğeni konuştu: "Dayım yasakladı"

79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni ve aynı zamanda menajeri olan Şirin Gözalıcı kavga etmişti. Bu yaşananların ardından Gözalıcı, dayısı ve Tuğçe Tayfur hakkında konuştu. 'Dayımın şarkıları Tuğçe'ye yasak' diyen Gözalıcı, yaptığı açıklamalarda dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:08 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 09:31
Tuğçe Tayfur ile kavga etmişti! Ferdi Tayfur’un yeğeni konuştu: Dayım yasakladı

Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak tarihinde vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur, binlerin katılımıyla, cumartesi günü son yolculuğuna uğurlandı.

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Tuğçe Tayfur ile kavga etmişti! Ferdi Tayfur’un yeğeni konuştu: Dayım yasakladı

Cenaze töreni sırasında Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni ve aynı zamanda menajeri olan Şirin Gözalıcı kavga etmişti. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada Tuğçe Tayfur'u annesi Necla Nazır zor sakinleştirmişti.

Tuğçe Tayfur ile kavga etmişti! Ferdi Tayfur’un yeğeni konuştu: Dayım yasakladı

Günlerdir gündemden düşmeyen haberlerin odak noktası Tayfur'un yeğeni ve menajeri Şirin Gözalıcı oldu. Ünlü sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ile arasında geçen olumsuzluklardan o sorumlu tutuldu.

Tuğçe Tayfur ile kavga etmişti! Ferdi Tayfur’un yeğeni konuştu: Dayım yasakladı

TAYFUR'UN YEĞENİ KONUŞTU

GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulunan Gözalıcı, hakkındaki iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

"Son kez size konuşuyorum, bir daha da bu konuya dair açıklama yapmayacağım. Dayımın vefatından sonra yaşananlarla ilgili hedef gösteriliyorum. Bana ve aileme ağır hakaretler ediliyor. Tuğçe ile dayımın arasına ben girmişim gibi gösteriliyor. Kimse baba ile kızı arasına giremez. Ben Tuğçe ile hiçbir zaman polemiğe girmedim. Sosyal medyadan bana defalarca suçlayıcı ifadede bulunmasına rağmen cevap vermedim. Dayım, Tuğçe'nin sansasyonel özel hayatından dolayı Tayfur soyadını ticari olarak kullanmasını istemiyordu. Hatta şarkılarını ne yaşarken ne de öldükten sonra söylemesini de yasakladı.

Tuğçe Tayfur ile kavga etmişti! Ferdi Tayfur’un yeğeni konuştu: Dayım yasakladı

Dayım Tuğçe'ye soyadını kullanmasın diye dava açtı diye ben suçlanıyorum. Sanki ben dava açtırmışım gibi bir algı yaratılıyor. Asla böyle bir şey yok. Dayım kendi isteğiyle açtı davayı. Dayımın zaten yasal mirasçısı da değilim. Dayımın parası pulunda gözüm yok.

Tuğçe Tayfur ile kavga etmişti! Ferdi Tayfur’un yeğeni konuştu: Dayım yasakladı

Maddi olarak zaten varlıklı bir insanım. Kimse kendi PR'ı için benim adımı kullanmasın. Ben gönüllü olarak dayımın hep yanındaydım. Yıllardır dayım yeğenleriyle birlikte Marmaris'te yaşıyordu. Şimdi de dayımın yasını tutuyorum. İnsanlara üzüldüm ne kadar acı demek ki dayı veya amca gibi hisleri ve bağları hiç yaşamamışlar."

Tuğçe Tayfur ile kavga etmişti! Ferdi Tayfur’un yeğeni konuştu: Dayım yasakladı

DAYIMIN ŞARKILARI TUĞÇE'YE YASAK

Şirin Gözalacı; "Dayım, Tuğçe'nin sansasyonel özel hayatından dolayı Tayfur soyadını ticari olarak kullanmasını istemiyordu. Bu yüzden onun kendi şarkılarını okumasını yasakladı" dedi.