09 Ocak 2025, Perşembe
Tuğçe Tayfur ile kavga etmişti! Ferdi Tayfur'un yeğeni konuştu: "Dayım yasakladı"
79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni ve aynı zamanda menajeri olan Şirin Gözalıcı kavga etmişti. Bu yaşananların ardından Gözalıcı, dayısı ve Tuğçe Tayfur hakkında konuştu. 'Dayımın şarkıları Tuğçe'ye yasak' diyen Gözalıcı, yaptığı açıklamalarda dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:08 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 09:31