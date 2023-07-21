21 Temmuz 2023, Cuma
Tuğçe Tayfur eski nişanlısının yaşattığı konusu anlattı! “Özgürlüğünün elinden alındığı gün özgür kalacağım”
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz yıl iş insanı Burak Kalfa ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Nişandan 16 gün sonra ayrılık kararı alan Tayfur, kısa süre sonra yeniden barışmıştı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili geçtiğimiz aylarda ilişkilerine son noktayı koydu. Ancak Tuğçe Tayfur'un sosyal medyadan yaptığı ifşa şok etkisi yarattı. İlişkisi boyunca şiddet gördüğünü belirten ünlü isim, "Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 21.07.2023 09:56
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