Tuğçe Tayfur eski nişanlısının yaşattığı konusu anlattı! “Özgürlüğünün elinden alındığı gün özgür kalacağım”

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'un eski nişanlısı Burak Kalfa ile ilgili ifşası gündeme bomba gibi düştü. Kalfa için, "Eve kilitleyip beni yumrukladın" diyen Tayfur, uzaklaştırma kararı aldırdı. Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan ünlü isim, nasıl şiddete maruz kaldığını anlattı. İşte o yazı…Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'un eski nişanlısı Burak Kalfa ile ilgili ifşası gündeme bomba gibi düştü. Kalfa için, "Eve kilitleyip beni yumrukladın" diyen Tayfur, uzaklaştırma kararı aldırdı. Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan ünlü isim, nasıl şiddete maruz kaldığını anlattı.

İşte o yazı...