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Tuğçe Tayfur eski nişanlısının yaşattığı konusu anlattı! “Özgürlüğünün elinden alındığı gün özgür kalacağım”

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz yıl iş insanı Burak Kalfa ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Nişandan 16 gün sonra ayrılık kararı alan Tayfur, kısa süre sonra yeniden barışmıştı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili geçtiğimiz aylarda ilişkilerine son noktayı koydu. Ancak Tuğçe Tayfur'un sosyal medyadan yaptığı ifşa şok etkisi yarattı. İlişkisi boyunca şiddet gördüğünü belirten ünlü isim, "Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 21.07.2023 09:56
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Tuğçe Tayfur eski nişanlısının yaşattığı konusu anlattı! “Özgürlüğünün elinden alındığı gün özgür kalacağım”

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'un eski nişanlısı Burak Kalfa ile ilgili ifşası gündeme bomba gibi düştü. Kalfa için, "Eve kilitleyip beni yumrukladın" diyen Tayfur, uzaklaştırma kararı aldırdı. Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan ünlü isim, nasıl şiddete maruz kaldığını anlattı. İşte o yazı…Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'un eski nişanlısı Burak Kalfa ile ilgili ifşası gündeme bomba gibi düştü. Kalfa için, "Eve kilitleyip beni yumrukladın" diyen Tayfur, uzaklaştırma kararı aldırdı. Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan ünlü isim, nasıl şiddete maruz kaldığını anlattı.

İşte o yazı...

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Tuğçe Tayfur eski nişanlısının yaşattığı konusu anlattı! “Özgürlüğünün elinden alındığı gün özgür kalacağım”

Tuğçe Tayfur'un sosyal medya hesabından eski nişanlısı Burak Kalfa'ya yönelik yaptığı paylaşım gündeme oturdu. Paylaşımında yaşadıklarına isyan eden Tayfur'un sözleri beni derinden etkiledi. Bir kadın olarak kendisinin aylardır maruz kaldığı şiddeti cesurca dile getirdi Tayfur. Ben de bunu konuşmak için kendisini aradım.

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Tuğçe Tayfur eski nişanlısının yaşattığı konusu anlattı! “Özgürlüğünün elinden alındığı gün özgür kalacağım”

Savcılığa başvurduğunu ve Kalfa hakkında uzaklaştırma kararı çıkartıldığını söylen Tayfur sözlerine şöyle devam etti:

"Uzun zamandır hem fiziksel hem de psikolojik şiddet gördüm. Elimde videoların var tehdidi karşısında başlarda elim kolum bağlıydı. Bu durumdan kurtulmak için de beni döverken, tehdit ederken onu videoya çektim.

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Tuğçe Tayfur eski nişanlısının yaşattığı konusu anlattı! “Özgürlüğünün elinden alındığı gün özgür kalacağım”

Yani bir bir delil topladım. Sonunda da savcılığa başvurarak ondan şikayetçi oldum.

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Tuğçe Tayfur eski nişanlısının yaşattığı konusu anlattı! “Özgürlüğünün elinden alındığı gün özgür kalacağım”

Uzaklaştırma kararı çıkmasına rağmen, benim sosyal medyamda yaşadıklarıma dair yaptığım açıklama sonrası hala bana 'Elimde kasetlerin var, yayarım' diye tehdit mesajları atmaya devam ediyor. Bu durumu da savcılığa bildirdim.