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Tuğba Büyüküstün'ün ikizleri ilgi odağı oldu! Kızlarının son hali şaşırttı! Biri annesine daha çok benziyor...

41 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, son olarak "Yarın Yokmuş Gibi" dizisi için Halit Ergenç ile kamera karşısına geçerek adından söz ettirdi. Onur Saylak ile evliliğinden Maya ve Toprak adında ikiz çocukları bulunan Tuba Büyüküstün, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda anne kimliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medyada da sık sık ikiz kızlarıyla birlikte paylaşımlar yaparak takipçileriyle mutluluklarını paylaşıyor. Güzel oyuncunun kızları annelerine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Tuğba Büyüküstün'ün ikizleri...

Giriş Tarihi: 13.02.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 13:00
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Tuğba Büyüküstün’ün ikizleri ilgi odağı oldu! Kızlarının son hali şaşırttı! Biri annesine daha çok benziyor...

Sevilen oyuncular Halit Ergenç ile Tuba Büyüküstün'ü bir araya getiren "Yarın Yokmuş Gibi" dizisi, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer alıyor. Başrollerini üstlenen bu iki ünlü isim, diziyle birlikte tekrar hayranlarıyla buluşmanın heyecanını yaşarken, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

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Tuğba Büyüküstün’ün ikizleri ilgi odağı oldu! Kızlarının son hali şaşırttı! Biri annesine daha çok benziyor...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen güzel oyuncu annelik kimliğiyle de dikkat çekiyor.

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Tuğba Büyüküstün’ün ikizleri ilgi odağı oldu! Kızlarının son hali şaşırttı! Biri annesine daha çok benziyor...

Kara Para Aşk, Gönülçelen ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Onur Saylak ile 2011 yılında evlenmiş ve altı yılın sonunda boşanma kararı almıştı.

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Tuğba Büyüküstün’ün ikizleri ilgi odağı oldu! Kızlarının son hali şaşırttı! Biri annesine daha çok benziyor...

Onur Saylak ile evliliğinden Maya ve Toprak adında ikiz çocukları dünyaya geldi. Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kocaman oldu!

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Tuğba Büyüküstün’ün ikizleri ilgi odağı oldu! Kızlarının son hali şaşırttı! Biri annesine daha çok benziyor...

41 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün geçtiğimiz günlerde hayranlarıyla kızlarının doğum gününden eğlenceli karelerini paylaşmıştı.