Tuğba Büyüküstün'ün ikizleri ilgi odağı oldu! Kızlarının son hali şaşırttı! Biri annesine daha çok benziyor...

41 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, son olarak "Yarın Yokmuş Gibi" dizisi için Halit Ergenç ile kamera karşısına geçerek adından söz ettirdi. Onur Saylak ile evliliğinden Maya ve Toprak adında ikiz çocukları bulunan Tuba Büyüküstün, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda anne kimliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medyada da sık sık ikiz kızlarıyla birlikte paylaşımlar yaparak takipçileriyle mutluluklarını paylaşıyor. Güzel oyuncunun kızları annelerine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Tuğba Büyüküstün'ün ikizleri...