Tuğba Altıntop sosyal medyadan paylaştı: Her şey, her yer sen oldun

"Bu tatsızlık uzarsa tabii ki psikolojiler bozuluyor. O süreçte 'Anne neden bizi bırakıp gittin?' dediler. 'Türkiye'nin adaletine güvendiğim için kızım' dedim. Almanya'da kendimi yalnız hissedecektim. Şu anda beni çok iyi anlıyorlar. 'Anne evet haklısın' diyorlar. Babalarıyla da kendi aralarında konuşmuşlardır. Ben, kızlar ve Rafet aile olarak yan yana geldiğimiz zamanlarda sadece güzel şeyleri konuşuyoruz. Artık o kadar geçti ki ben sadece gülüyorum. Yapılacak olan işlere, kızlarımınız hedeflerine bakıyoruz. Sadece biraz sükunet."