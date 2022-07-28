Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Toprak ve Maya son haliyle olay oldu! Gözlerden uzak tutuyordu...

Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları kocaman oldu! Dijital platformda yayınlanan Zeytin Ağacı dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Büyüküstün gündeme oturdu. Güzel oyuncunun Onur Saylak ile evliliğinden olan ikizleri güzellikleri ile hayran bıraktı. Objektiflerden uzakta tuttuğu kızlarını geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştı. Kocaman olan kızların güzelliklerini annelerinden aldığına dair hayranlarından yorum yağdı. İşte Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Toprak ve Maya...