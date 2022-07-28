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Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Toprak ve Maya son haliyle olay oldu! Gözlerden uzak tutuyordu...

Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları kocaman oldu! Dijital platformda yayınlanan Zeytin Ağacı dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Büyüküstün gündeme oturdu. Güzel oyuncunun Onur Saylak ile evliliğinden olan ikizleri güzellikleri ile hayran bıraktı. Objektiflerden uzakta tuttuğu kızlarını geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştı. Kocaman olan kızların güzelliklerini annelerinden aldığına dair hayranlarından yorum yağdı. İşte Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Toprak ve Maya...

Giriş Tarihi: 28.07.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022 14:25
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Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Toprak ve Maya son haliyle olay oldu! Gözlerden uzak tutuyordu...

2017 yılında boşandığı Onur Saylak'tan ikiz kızları olan Tuba Büyüküstün, çocuklarını gözlerden uzakta büyüttü. Objektiflerden uzakta tuttuğu kızları son haliyle olay oldu.

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Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Toprak ve Maya son haliyle olay oldu! Gözlerden uzak tutuyordu...

Farklı yumurta ikizleri olan kızların anneleriyle olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

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Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Toprak ve Maya son haliyle olay oldu! Gözlerden uzak tutuyordu...

İşte Tuba Büyüküstün başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

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Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Toprak ve Maya son haliyle olay oldu! Gözlerden uzak tutuyordu...

EBRU GÜNDEŞ VE KIZI ALARA

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Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Toprak ve Maya son haliyle olay oldu! Gözlerden uzak tutuyordu...