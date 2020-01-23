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Tuba Büyüküstün'den Rise of Empires: Ottoman açıklaması! Mara Hatun, Fatih Sultan Mehmet'i...

Netflix'in yeni Türk dizi Rise of Empires: Ottoman'da Mara Hatun'a hayat veren Tuba Büyüküstün, özel gösterim sonrası açıklamalarda bulundu. Kısa süre içinde izleyici karşısına çıkacak olan Rise of Empires: Ottoman dizisinin yıldızı Tuba Büyüküstün, "Çok güzel olmuş, gurur duydum" dedi. Rise of Empires: Ottoman'da Mara Hatun'u oynayan Tuba Büyüküstün, eleştirilerden korkamadığını da sözlerine ekledi.

Giriş Tarihi: 23.01.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 09:24
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Tuba Büyüküstün'den Rise of Empires: Ottoman açıklaması! Mara Hatun, Fatih Sultan Mehmet'i...

Netflix'in yeni Türk dizi Rise of Empires: Ottoman'da Mara Hatun'a hayat veren Tuba Büyüküstün, özel gösterim sonrası açıklamalarda bulundu. Kısa süre içinde izleyici karşısına çıkacak olan Rise of Empires: Ottoman dizisinin yıldızı Tuba Büyüküstün, "Çok güzel olmuş, gurur duydum" dedi. Rise of Empires: Ottoman'da Mara Hatun'u oynayan Tuba Büyüküstün, eleştirilerden korkamadığını da sözlerine ekledi.

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Tuba Büyüküstün'den Rise of Empires: Ottoman açıklaması! Mara Hatun, Fatih Sultan Mehmet'i...

Tuba Büyüküstün, Selim Bayraktar ve Birkan Sokullu'nun rol aldığı, İstanbul'un fethini anlatan Netflix imzalı 'Rise of Empires: Ottoman' adlı dizinin özel gösterimi Pera Müzesi'nde yapıldı.

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Tuba Büyüküstün'den Rise of Empires: Ottoman açıklaması! Mara Hatun, Fatih Sultan Mehmet'i...

"MARA HATUN'U BİLMİYORDUM"

İstanbul'un fethini konu alan dizide Fatih Sultan Mehmet'in üvey annesi Mara Hatun'u canlandıran Tuba Büyüküstün şöyle konuştu:

"İstanbul'un fethiyle ilgili tarih kitaplarında okumadığımız bilgiler, karakterler var. Dünya tarihini değiştiren bir olay ilk defa bu kadar kapsamlı anlatılıyor."

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Tuba Büyüküstün'den Rise of Empires: Ottoman açıklaması! Mara Hatun, Fatih Sultan Mehmet'i...

Büyüküstün, "Mara Hatun'u teklif gelene kadar bilmiyordum. Bir Sırp prensesi. Çocuğu olmamış, Fatih'i oğlu gibi seviyor." Gösterim sonrası konuşan Büyüküstün, "Çok güzel olmuş, gurur duydum. Dizimiz tabii ki eleştirilecek ama eleştirilerden hiç korkmuyorum." şeklinde konuştu.

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Tuba Büyüküstün'den Rise of Empires: Ottoman açıklaması! Mara Hatun, Fatih Sultan Mehmet'i...

Açıklamalarıyla gündeme gelen Tuba Büyüküstün magazin dünyasının dikkatini çekti. Adından söz ettiren ünlü oyuncu sevenlerinin ilgi odağı oldu. Hayranları Tuba Büyüküstün'ün eski fotoğraflarını ortaya çıkarttı. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimi....