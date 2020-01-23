Tuba Büyüküstün'den Rise of Empires: Ottoman açıklaması! Mara Hatun, Fatih Sultan Mehmet'i...

Büyüküstün, "Mara Hatun'u teklif gelene kadar bilmiyordum. Bir Sırp prensesi. Çocuğu olmamış, Fatih'i oğlu gibi seviyor." Gösterim sonrası konuşan Büyüküstün, "Çok güzel olmuş, gurur duydum. Dizimiz tabii ki eleştirilecek ama eleştirilerden hiç korkmuyorum." şeklinde konuştu.