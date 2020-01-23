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Tuba Büyüküstün'den Rise of Empires: Ottoman açıklaması! Mara Hatun, Fatih Sultan Mehmet'i...
Netflix'in yeni Türk dizi Rise of Empires: Ottoman'da Mara Hatun'a hayat veren Tuba Büyüküstün, özel gösterim sonrası açıklamalarda bulundu. Kısa süre içinde izleyici karşısına çıkacak olan Rise of Empires: Ottoman dizisinin yıldızı Tuba Büyüküstün, "Çok güzel olmuş, gurur duydum" dedi. Rise of Empires: Ottoman'da Mara Hatun'u oynayan Tuba Büyüküstün, eleştirilerden korkamadığını da sözlerine ekledi.
Giriş Tarihi: 23.01.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 09:24
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