Tuba Büyüküstün'den Rise of Empires: Ottoman açıklaması! Mara Hatun, Fatih Sultan Mehmet'i...

Netflix'in yeni Türk dizi Rise of Empires: Ottoman'da Mara Hatun'a hayat veren Tuba Büyüküstün, özel gösterim sonrası açıklamalarda bulundu. Kısa süre içinde izleyici karşısına çıkacak olan Rise of Empires: Ottoman dizisinin yıldızı Tuba Büyüküstün, "Çok güzel olmuş, gurur duydum" dedi. Rise of Empires: Ottoman'da Mara Hatun'u oynayan Tuba Büyüküstün, eleştirilerden korkamadığını da sözlerine ekledi.