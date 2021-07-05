Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle olay oldu! Doğal güzelliği hayran bıraktı

Murat Boz'la başrolünü paylaştığı yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Tuba Büyüküstün, bugün 39 yaşına bastı. Hayranları güzel oyuncunun yeni yaşını kutlarken sosyal medyanın da gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Büyüküstün, makyajsız haliyle olay oldu. Güzel oyuncu doğal haliyle kendisine hayran bıraktı.