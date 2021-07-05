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Haberler Galeri Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle olay oldu! Doğal güzelliği hayran bıraktı

Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle olay oldu! Doğal güzelliği hayran bıraktı

Murat Boz'la başrolünü paylaştığı yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Tuba Büyüküstün, bugün 39 yaşına bastı. Hayranları güzel oyuncunun yeni yaşını kutlarken sosyal medyanın da gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Büyüküstün, makyajsız haliyle olay oldu. Güzel oyuncu doğal haliyle kendisine hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 05.07.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 13:31
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Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle olay oldu! Doğal güzelliği hayran bıraktı

Yeni yaşını kutlayan Tuba Büyüküstün'e hayranlarından da kutlama mesajı yağdı. Sosyal medyanın gündemine oturan Büyüküstün, makyajsız haliyle de olay oldu.

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Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle olay oldu! Doğal güzelliği hayran bıraktı

İşte Tuba Büyüküstün başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…

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Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle olay oldu! Doğal güzelliği hayran bıraktı

Pınar Deniz

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Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle olay oldu! Doğal güzelliği hayran bıraktı

Bergüzar Korel

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Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle olay oldu! Doğal güzelliği hayran bıraktı

Hadise