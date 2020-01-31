Tuba Büyüküstün makyajsız hali sosyal medyada olay oldu

Ekranların en beğenilen oyuncularından olan Tuba Büyüküstün, uzun bir aranın ardından Rise of Empires: Ottoman dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıktı. Dizi izleyenlerden olumlu tepkiler alırken Tuba Büyüküstün de sosyal medyanın gündemine oturdu. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Tuba Büyüküstün, makyajsız haliyle olay oldu. İşte Tuba Büyüküstün'ün makyajsız hali...