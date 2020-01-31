31 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Tuba Büyüküstün makyajsız hali sosyal medyada olay oldu

Ekranların en beğenilen oyuncularından olan Tuba Büyüküstün, uzun bir aranın ardından Rise of Empires: Ottoman dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıktı. Dizi izleyenlerden olumlu tepkiler alırken Tuba Büyüküstün de sosyal medyanın gündemine oturdu. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Tuba Büyüküstün, makyajsız haliyle olay oldu. İşte Tuba Büyüküstün'ün makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 10:13
  • 1
  • 70
Tuba Büyüküstün makyajsız hali sosyal medyada olay oldu

Rise of Empires: Ottoman dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Tuba Büyüküstün'ün makyajsız hali olay oldu. İşte Tuba Büyüküstün ve birçok ünlü ismin makyajsız hali...

  • 2
  • 70
Tuba Büyüküstün makyajsız hali sosyal medyada olay oldu

Burcu Esmersoy

  • 3
  • 70
Tuba Büyüküstün makyajsız hali sosyal medyada olay oldu
  • 4
  • 70
Tuba Büyüküstün makyajsız hali sosyal medyada olay oldu

Ebru Gündeş

  • 5
  • 70
Tuba Büyüküstün makyajsız hali sosyal medyada olay oldu