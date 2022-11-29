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Haberler Galeri Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk yaşıyor! FOTOĞRAFLARLA BELGELENDİ! Yıllar önce dizi setinde… Detayı görenler şaşkına döndü

Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk yaşıyor! FOTOĞRAFLARLA BELGELENDİ! Yıllar önce dizi setinde… Detayı görenler şaşkına döndü

Ünlü oyuncu Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün aşkı belgelendi. Dizi aşkı seneler sonra gerçek oldu o ayrıntıyı fark edenler, "Vay be ne aşkmış" demeden edemedi. Seneler önce yayınlanan ve izlenme rekorları kıran ATV dizisi Kara Para Aşk dizisiyle akıllarda yer edinen, son olarak Sefirin Kızı dizisinde beraber izleyiciyle buluşan Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek, uyumlarıyla beğeni toplamıştı. Bomba iddia ortalığı karıştırdı. Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek beraber mi? İşte 'acaba' dedirten kare ve ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 29.11.2022 15:05 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 15:05
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Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk yaşıyor! FOTOĞRAFLARLA BELGELENDİ! Yıllar önce dizi setinde… Detayı görenler şaşkına döndü

Kara Para Aşk dizisinde başrolü paylaşan Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in seneler önce aşk yaşadığı öne sürülmüştü. İkili hakkında yeni bir iddia çok konuşuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk yaşıyor! FOTOĞRAFLARLA BELGELENDİ! Yıllar önce dizi setinde… Detayı görenler şaşkına döndü

PARİS'TELER…

Şu sıralar Paris'te olan Tuba Büyüküstün'ün yanında oyuncu Engin Akyürek de var...

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Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk yaşıyor! FOTOĞRAFLARLA BELGELENDİ! Yıllar önce dizi setinde… Detayı görenler şaşkına döndü

İkilinin Paris'te birlikte vakit geçirdikleri ortaya çıktı. Çiftin gittikleri arkadaş grubundan ayrı bir şekilde yürümesi kafaları karıştırdı.

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Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk yaşıyor! FOTOĞRAFLARLA BELGELENDİ! Yıllar önce dizi setinde… Detayı görenler şaşkına döndü

BANDANASINI BİLEĞİNE TAKMIŞ!

Tuba Büyüküstün'ün bandanasını, Engin Akyürek'in bileğine takması aşk iddialarını güçlendirdi.

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Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk yaşıyor! FOTOĞRAFLARLA BELGELENDİ! Yıllar önce dizi setinde… Detayı görenler şaşkına döndü

İŞTE O KARE...