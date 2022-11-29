Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk yaşıyor! FOTOĞRAFLARLA BELGELENDİ! Yıllar önce dizi setinde… Detayı görenler şaşkına döndü

Ünlü oyuncu Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün aşkı belgelendi. Dizi aşkı seneler sonra gerçek oldu o ayrıntıyı fark edenler, "Vay be ne aşkmış" demeden edemedi. Seneler önce yayınlanan ve izlenme rekorları kıran ATV dizisi Kara Para Aşk dizisiyle akıllarda yer edinen, son olarak Sefirin Kızı dizisinde beraber izleyiciyle buluşan Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek, uyumlarıyla beğeni toplamıştı. Bomba iddia ortalığı karıştırdı. Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek beraber mi? İşte 'acaba' dedirten kare ve ayrıntılar…