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Tuba Büyüküstün hayranlığı pahalıya patladı! Büyük soygun

Rol aldığı yapımlarla adını yurt dışında da duyuran Tuba Büyüküstün geniş bir hayran kitlesine ulaştı. İstanbul'a gelen Arjantinli bir iş insanının Tuba Büyüküstün hayranlığı ise pahalıya patladı. Güzel oyuncuyla tanışabilme vaadiyle sahtekarların eline düşen Arjantinli, bu uğurda tam 40 bin euro kaybetti.

Giriş Tarihi: 12.12.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 09:36
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Tuba Büyüküstün hayranlığı pahalıya patladı! Büyük soygun

Yıllar önce ATV'de ekrana gelen 'Kara Para Aşk' dizisiyle şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Tuba Büyüküstün'ün 'Zeytin Ağacı' adlı dizisi de dünya çapında büyük ilgi görmüştü.

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Tuba Büyüküstün hayranlığı pahalıya patladı! Büyük soygun

Özellikle Latin Amerika ülkelerinde en az Hollywood yıldızları kadar ünlü olan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde kızlarıyla Paris'te yaşamaya başladığını açıklayarak da gündeme gelmişti.

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Tuba Büyüküstün hayranlığı pahalıya patladı! Büyük soygun

Kısa bir süre önce İstanbul'a gelen ve söz verdiğim için adını saklı tutacağım Arjantinli bir iş insanın da Tuba Büyüküstün hayranlığı pahalıya patladı.

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Tuba Büyüküstün hayranlığı pahalıya patladı! Büyük soygun

ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ

İş insanının güzel oyuncuya olan sevgisini fırsat bilen bazı sahtekarların aklına ise şeytanın bile düşünemeyeceği bir fikir gelmiş.

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Tuba Büyüküstün hayranlığı pahalıya patladı! Büyük soygun

Arjantinli iş insanına "Seni Tuba Büyüküstün ile tanıştırırız, sen de fotoğraf çektirirsin" diye kandıran sahtekarlar, bunun karşılığında güzel oyuncunun yabancı hayranından tam 40 bin euro yani yaklaşık 787 bin TL almış!