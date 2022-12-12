12 Aralık 2022, Pazartesi
Tuba Büyüküstün hayranlığı pahalıya patladı! Büyük soygun
Rol aldığı yapımlarla adını yurt dışında da duyuran Tuba Büyüküstün geniş bir hayran kitlesine ulaştı. İstanbul'a gelen Arjantinli bir iş insanının Tuba Büyüküstün hayranlığı ise pahalıya patladı. Güzel oyuncuyla tanışabilme vaadiyle sahtekarların eline düşen Arjantinli, bu uğurda tam 40 bin euro kaybetti.
Giriş Tarihi: 12.12.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 09:36
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