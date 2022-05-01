01 Mayıs 2022, Pazar
Tosun Paşa filminin yıldızı sette hayatını kaybetmiş! Bu gerçek duyanları şaşkına çevirdi
Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, Kemal Sunal, Adile Naşit, Müjde Ar, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi usta oyuncuların yer aldığı 1976 yapımı "Tosun Paşa" filmi izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Tosun Paşa filmiyle ilgili gerçek öğrenenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 01.05.2022 10:13
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