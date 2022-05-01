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Haberler Galeri Tosun Paşa filminin yıldızı sette hayatını kaybetmiş! Bu gerçek duyanları şaşkına çevirdi

Tosun Paşa filminin yıldızı sette hayatını kaybetmiş! Bu gerçek duyanları şaşkına çevirdi

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, Kemal Sunal, Adile Naşit, Müjde Ar, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi usta oyuncuların yer aldığı 1976 yapımı "Tosun Paşa" filmi izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Tosun Paşa filmiyle ilgili gerçek öğrenenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 01.05.2022 10:13
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Tosun Paşa filminin yıldızı sette hayatını kaybetmiş! Bu gerçek duyanları şaşkına çevirdi

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, Kemal Sunal, Adile Naşit, Müjde Ar, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi usta oyuncuların yer aldığı 1976 yapımı "Tosun Paşa" filmi izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tosun Paşa filminin yıldızı sette hayatını kaybetmiş! Bu gerçek duyanları şaşkına çevirdi

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Tosun Paşa filmiyle ilgili gerçek öğrenenleri şaşkına çevirdi.

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Tosun Paşa filminin yıldızı sette hayatını kaybetmiş! Bu gerçek duyanları şaşkına çevirdi

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Tosun Paşa filminin yıldızı sette hayatını kaybetmiş! Bu gerçek duyanları şaşkına çevirdi

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Tosun Paşa filminin yıldızı sette hayatını kaybetmiş! Bu gerçek duyanları şaşkına çevirdi