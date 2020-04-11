Tolgahan Sayışman’dan şaşırtan Almeda Abazi açıklaması

Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki akşam Instagram'da 27 farklı ülkedeki hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Eşi Almeda Abazi ve oğluyla ilgili çok özel sorulara da yanıt veren Sayışman, "Eşiniz Almeda'yı mı oğlunuz Efahan'ı mı daha çok seviyorsunuz?" sorusuna verdiği cevapla yürekleri ısıttı. Eşiyle evde nasıl vakit geçirdiği sorulan yakışıklı oyuncu, eşinin temizlik hastası olduğunu belirtti.