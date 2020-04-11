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Haberler Galeri Tolgahan Sayışman’dan şaşırtan Almeda Abazi açıklaması

Tolgahan Sayışman’dan şaşırtan Almeda Abazi açıklaması

Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki akşam Instagram'da 27 farklı ülkedeki hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Eşi Almeda Abazi ve oğluyla ilgili çok özel sorulara da yanıt veren Sayışman, "Eşiniz Almeda'yı mı oğlunuz Efahan'ı mı daha çok seviyorsunuz?" sorusuna verdiği cevapla yürekleri ısıttı. Eşiyle evde nasıl vakit geçirdiği sorulan yakışıklı oyuncu, eşinin temizlik hastası olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 11.04.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 11:17
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Tolgahan Sayışman’dan şaşırtan Almeda Abazi açıklaması

Oyuncu Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz akşam Instagram'da aralarında Fas, Polonya, Makedonya, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Bosna, İran, Kosta Rika, İsrail, Özbekistan, İtalya'nın da bulunduğu 27 farklı ülkeden gelen soruları yanıtladı.

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Tolgahan Sayışman’dan şaşırtan Almeda Abazi açıklaması

Eşi Almeda Abazi'nin hangi huyunu sevmediği sorulan Sayışman, "Aman duymasın ama çok fazla titiz, detaycı ve temizlik delisi" dedi.

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Tolgahan Sayışman’dan şaşırtan Almeda Abazi açıklaması

Sayışman "Dünyaya bir daha gelseniz yine Almeda'yla evlenir misiniz?" sorusuna, "Evet, bin kere evet" diye yanıt verdi. Oyuncu, eşi ve oğlu Efehan için "Biri nefesim, diğeri de suyum" dedi.

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Tolgahan Sayışman’dan şaşırtan Almeda Abazi açıklaması

TALİHSİZ BİR DURUM

İkinci kez baba olmak istediğini dile getiren Sayışman, bu kez kızının olmasını çok istediğini belirtti.

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Tolgahan Sayışman’dan şaşırtan Almeda Abazi açıklaması

Ünlü oyuncu, bir takipçisinin "Biz karantina günlerinde eşimle evde birbirimizi yemeye başladık. Sizin evde durumlar nasıl?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: