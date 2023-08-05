Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’den radikal karar! Tası tarağı toplayıp...

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Sanat dünyasının gözde çifti 2019 yılında Efehan'ı, 2021'de de kızları Alina'yı kucaklarına almıştı. Radikal bir karara imza atan çift tası tarağı toplayıp Abazi'nin memleketi Arnavutluk'a yerleşme kararı aldı.