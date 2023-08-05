05 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’den radikal karar! Tası tarağı toplayıp...

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’den radikal karar! Tası tarağı toplayıp...

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Sanat dünyasının gözde çifti 2019 yılında Efehan'ı, 2021'de de kızları Alina'yı kucaklarına almıştı. Radikal bir karara imza atan çift tası tarağı toplayıp Abazi'nin memleketi Arnavutluk'a yerleşme kararı aldı.

Giriş Tarihi: 05.08.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 14:36
  • 1
  • 137
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’den radikal karar! Tası tarağı toplayıp...

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi 2017 yılında nikah masasına oturmuş, 2 yıl sonra ilk çocukları Efehan'ı kucağına almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 137
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’den radikal karar! Tası tarağı toplayıp...

2021'de de kızları Alina'yı kucaklarına alan çift radikal bir karar aldı.

  • 3
  • 137
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’den radikal karar! Tası tarağı toplayıp...

RADİKAL KARAR

Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin 6 Şubat'taki depremlerinden sonra korkması nedeniyle çocuklarıyla birlikte Arnavutluk'a taşındı.

  • 4
  • 137
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’den radikal karar! Tası tarağı toplayıp...

Bilim insanlarının Marmara depreminin yaklaşmasını söylemesi üzerine eşinin memleketinin başkenti Tiran ve ülkenin tatil beldesi Dhermi'den ev satın alan Sayışman'ın kızı Alina ve oğlu Efehan da artık orada eğitim görecek.

  • 5
  • 137
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’den radikal karar! Tası tarağı toplayıp...

"İSTANBUL'DAKİ EVİMİZİ KAPATMADIM"

Tamamen Arnavutluk'a yerleşmediğini belirten Sayışman, şu ifadeleri kullandı: