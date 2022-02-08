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Tolga Sarıtaş’ın sevgilisi ünlü modacı çıktı! Gören şaştı kaldı

Baba dizisiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Güneşin Kızları dizisiyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu kariyerinde hızla yükselişini sürdürürken özel hayatıyla da merak konusu oldu. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Sarıtaş'ın sevgilisi de ünlü çıktı. İşte Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 08.02.2022 14:27 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022 14:28
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Tolga Sarıtaş’ın sevgilisi ünlü modacı çıktı! Gören şaştı kaldı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Tolga Sarıtaş, ekranlara geri döndü. Baba dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkacak olan Sarıtaş, özel hayatıyla mercek altına alındı. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Sarıtaş'ın sevgilisi de tanıdık çıktı.

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Tolga Sarıtaş’ın sevgilisi ünlü modacı çıktı! Gören şaştı kaldı

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Tolga Sarıtaş’ın sevgilisi ünlü modacı çıktı! Gören şaştı kaldı

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Tolga Sarıtaş’ın sevgilisi ünlü modacı çıktı! Gören şaştı kaldı
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Tolga Sarıtaş’ın sevgilisi ünlü modacı çıktı! Gören şaştı kaldı