Tolga Sarıtaş’ın sevgilisi ünlü modacı çıktı! Gören şaştı kaldı

Baba dizisiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Güneşin Kızları dizisiyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu kariyerinde hızla yükselişini sürdürürken özel hayatıyla da merak konusu oldu. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Sarıtaş'ın sevgilisi de ünlü çıktı. İşte Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi...