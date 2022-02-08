08 Şubat 2022, Salı
Tolga Sarıtaş’ın sevgilisi ünlü modacı çıktı! Gören şaştı kaldı
Baba dizisiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Güneşin Kızları dizisiyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu kariyerinde hızla yükselişini sürdürürken özel hayatıyla da merak konusu oldu. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Sarıtaş'ın sevgilisi de ünlü çıktı. İşte Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi...
Giriş Tarihi: 08.02.2022 14:27 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022 14:28
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