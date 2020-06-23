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Haberler Galeri Tolga Karel’in eski eşi Günay Musayeva mahkemede her şeyi itiraf etti! Sevgilisi Taha Tatlıcı’yı bıçaklamıştı...

Tolga Karel’in eski eşi Günay Musayeva mahkemede her şeyi itiraf etti! Sevgilisi Taha Tatlıcı’yı bıçaklamıştı...

Bir dönem Tolga Karel ile yaptığı evlilikle adını duyuran manken Günay Musayeva, ayrılığın ardından Taha Tatlıcı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce de defalarca şiddet haberleriyle gündeme gelen çift, Musayeva'nın Tatlıcı'yı bıçaklaması sonrası mahkemelik olmuştu. Davaya gitmediği için hakkında yakalama kararı çıkarılan manken, salgın sürecinde mahkemeye başvurarak hakim karşısına çıktı. Günay Musayeva, mahkemede her şeyi tek tek itiraf etti...

Giriş Tarihi: 23.06.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 10:01
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Tolga Karel’in eski eşi Günay Musayeva mahkemede her şeyi itiraf etti! Sevgilisi Taha Tatlıcı’yı bıçaklamıştı...

Azeri manken Günay Musayeva, oyuncu Tolga Karel ile evliliğini sonlandırmasının ardından Taha Tatlıcı'yla aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce defalarca şiddet haberleriyle gündeme gelen çift, 19 Mart'ta Beşiktaş'ta kavga etmiş ve tartışma Musayeva'nın Sarıyer'deki evinde devam etmişti.

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Tolga Karel’in eski eşi Günay Musayeva mahkemede her şeyi itiraf etti! Sevgilisi Taha Tatlıcı’yı bıçaklamıştı...

Mankenin 6 yaşındaki oğlu korkup ağlamaya başlayınca Musayeva masadaki bıçağı kapıp sevgilisine saldırmıştı. Hastaneye giden Tatlıcı, polise başvurup şikayetçi olunca, Musayeva hakkında silahla yaralamadan dava açıldı.

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Tolga Karel’in eski eşi Günay Musayeva mahkemede her şeyi itiraf etti! Sevgilisi Taha Tatlıcı’yı bıçaklamıştı...

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamaya hakkında çıkarılan tebligatlara rağmen gitmeyen ünlü manken hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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Tolga Karel’in eski eşi Günay Musayeva mahkemede her şeyi itiraf etti! Sevgilisi Taha Tatlıcı’yı bıçaklamıştı...

Koronavirüs salgını sürecinde mahkemeye başvuran manken, hakim karşısına çıktı. Musayeva hakkındaki yakalama kararı kalkarken duruşma başka bir tarihe ertelendi.

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Tolga Karel’in eski eşi Günay Musayeva mahkemede her şeyi itiraf etti! Sevgilisi Taha Tatlıcı’yı bıçaklamıştı...

'TAHA BANA VURDU FAKAT SONRA BARIŞTIK'

Ünlü manken, ifadesinde yaşananları şöyle anlattı: "Olay akşamı sevgilimle dışarıda birlikte yemek yedik, alkol aldık, daha sonra benim evime gittik. Evde otururken alkolünde etkisiyle aramızda tartışma başladı.