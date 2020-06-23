Tolga Karel’in eski eşi Günay Musayeva mahkemede her şeyi itiraf etti! Sevgilisi Taha Tatlıcı’yı bıçaklamıştı...

Bir dönem Tolga Karel ile yaptığı evlilikle adını duyuran manken Günay Musayeva, ayrılığın ardından Taha Tatlıcı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce de defalarca şiddet haberleriyle gündeme gelen çift, Musayeva'nın Tatlıcı'yı bıçaklaması sonrası mahkemelik olmuştu. Davaya gitmediği için hakkında yakalama kararı çıkarılan manken, salgın sürecinde mahkemeye başvurarak hakim karşısına çıktı. Günay Musayeva, mahkemede her şeyi tek tek itiraf etti...