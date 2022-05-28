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Tolga Karel 4. kez baba oldu! Oğluna verdiği isim dikkat çekti

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel oyunculuğu bırakmasının ardından Amerika'ya yerleşmişti. Burada yeniden evlenen ve iki çocuğu bulunan oyuncuda yeni haber geldi. İlk evliliğinden olan oğlu Cihangir'i bebekliğinden beri görmeyen Karel, 4. kez baba oldu. Bir erkek çocuğu daha olan Tolga Karel'in oğluna koyduğu isim dikkat çekti. İşte Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'in minik oğlunun ilk kareleri...

Giriş Tarihi: 28.05.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 11:58
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Tolga Karel 4. kez baba oldu! Oğluna verdiği isim dikkat çekti

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Tolga Karel, geçtiğimiz kasım ayında baba olmaya hazırlandığını açıklamıştı.

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Tolga Karel 4. kez baba oldu! Oğluna verdiği isim dikkat çekti

Ünlü oyuncunun eşi doğum yaptı. Çiftin bir oğulları oldu.

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Tolga Karel 4. kez baba oldu! Oğluna verdiği isim dikkat çekti

Geçtiğimiz aylarda babasını kaybeden ancak cenazesine katılamayan Karel, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

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Tolga Karel 4. kez baba oldu! Oğluna verdiği isim dikkat çekti

"Rabbim benden babamın ruhunu ve bedenini aldı. Yerine melekleriyle onun kadar merhametli ona tıpatıp benzeyen bir erkek evlat gönderdi. Rahat uyu Aslan yürekli babam biz ona baktıkça seni her an her yerde yaşatacağız. Adınla birlikte. Dualarını esirgemeyen tüm gönül dostlarımdan Allah razı olsun."

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Tolga Karel 4. kez baba oldu! Oğluna verdiği isim dikkat çekti

Tolga Karel 4. çocuğuna babasının da adı olan 'Tufan' ismini verdi. Karel'in ilk evliliğinden Cihangir adında bir oğlu, Sarah Scott ile evliliğinden ise Kenan ve Mia adında iki çocuğu var.