Tolga Karel 4. kez baba oldu! Oğluna verdiği isim dikkat çekti

"Rabbim benden babamın ruhunu ve bedenini aldı. Yerine melekleriyle onun kadar merhametli ona tıpatıp benzeyen bir erkek evlat gönderdi. Rahat uyu Aslan yürekli babam biz ona baktıkça seni her an her yerde yaşatacağız. Adınla birlikte. Dualarını esirgemeyen tüm gönül dostlarımdan Allah razı olsun."