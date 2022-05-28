28 Mayıs 2022, Cumartesi
Tolga Karel 4. kez baba oldu! Oğluna verdiği isim dikkat çekti
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel oyunculuğu bırakmasının ardından Amerika'ya yerleşmişti. Burada yeniden evlenen ve iki çocuğu bulunan oyuncuda yeni haber geldi. İlk evliliğinden olan oğlu Cihangir'i bebekliğinden beri görmeyen Karel, 4. kez baba oldu. Bir erkek çocuğu daha olan Tolga Karel'in oğluna koyduğu isim dikkat çekti. İşte Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'in minik oğlunun ilk kareleri...
Giriş Tarihi: 28.05.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 11:58
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