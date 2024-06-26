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Tokatçı'nın yıldızı Şevket Altuğ'un 53 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer Kemal Sunal'ın...

Türk sinemasının unutulmayan ismi Şevket Altuğ, 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi filmlerdeki performansıyla hepimizin hafızalarına kazındı. Geçtiğimiz aylarda 81 yaşına giren Altuğ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Usta oyuncu son olarak hakkında çıkan gerçekle hayranlarını şaşırttı. İşte Şevket Altuğ'un kendisi gibi ünlü eşi...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 10:43
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Tokatçı’nın yıldızı Şevket Altuğ’un 53 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer Kemal Sunal’ın...

Usta oyuncu Şevket Altuğ, "Perihan Abla" dizisindeki 'Şakir' ve "Süper Baba" dizisindeki 'Fiko' karakterleri ile izleyicinin kalbinde taht kurdu.

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Tokatçı’nın yıldızı Şevket Altuğ’un 53 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer Kemal Sunal’ın...

Son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' dizisinde rol alan, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Şevket Altuğ, geçtiğimiz aylarda doğum gününde bir paylaşımda bulunmuştu.

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Tokatçı’nın yıldızı Şevket Altuğ’un 53 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer Kemal Sunal’ın...

"81"

Yıllardır Datça'da yaşayan usta sanatçı, doğum gününde çekilen bu fotoğrafını "81" notuyla paylaşmıştı.

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Tokatçı’nın yıldızı Şevket Altuğ’un 53 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer Kemal Sunal’ın...

Sevenleri tarafından yakın takibe alınan Altuğ'un eşinin kim olduğunu görenler şaştı kaldı. Şevket Altuğ'un 53 yıllık eşi Afife'yi canlandıran Jale Altuğ'dan başkası değil.

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Tokatçı’nın yıldızı Şevket Altuğ’un 53 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer Kemal Sunal’ın...

İşte başta Şevket Altuğ olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri.