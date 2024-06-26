Tokatçı'nın yıldızı Şevket Altuğ'un 53 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer Kemal Sunal'ın...

Türk sinemasının unutulmayan ismi Şevket Altuğ, 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi filmlerdeki performansıyla hepimizin hafızalarına kazındı. Geçtiğimiz aylarda 81 yaşına giren Altuğ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Usta oyuncu son olarak hakkında çıkan gerçekle hayranlarını şaşırttı. İşte Şevket Altuğ'un kendisi gibi ünlü eşi...