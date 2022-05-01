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Haberler Galeri Tokatçı filminin Emine'si Nazan Saatçi yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğinden bir şey kaybetmemiş | Doğal güzelliyle hayran bıraktı

Tokatçı filminin Emine'si Nazan Saatçi yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğinden bir şey kaybetmemiş | Doğal güzelliyle hayran bıraktı

Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncularından biri olan Tokatçı filminde Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi, yıllar sonra ortaya çıktı. Başrolünde Kemal Sunal ve Şevket Altuğ gibi usta isimlerin yer aldığı komedi filminde boy gösteren oyuncu güzelliğiyle bir döneme damgasını vurmuştu. Nazan Saatçi, yıllar içindeki değişimiyle olay oldu. Doğal güzelliğini koruyan yıldızın sosyal medya paylaşımlarının altına Yıllar "Yeşilçam yıldızından bir şey koparamamış" yorumları yapıldı.

Giriş Tarihi: 01.05.2022 10:40
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Tokatçı filminin Emine’si Nazan Saatçi yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğinden bir şey kaybetmemiş | Doğal güzelliyle hayran bıraktı

Türk sinemasının sevilen filmleri arasında yer alan Tokatçı filmi izleyenlere keyifli vakit geçirtiyor. Başrolünde Kemal Sunal ve Şevket Altuğ gibi usta isimlerin yer aldığı komedi filminde Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi yıllar sonra ortaya çıktı.

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Tokatçı filminin Emine’si Nazan Saatçi yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğinden bir şey kaybetmemiş | Doğal güzelliyle hayran bıraktı

TOKATÇI KONUSU

Osman köyün ağası Hasan Ağa'nın kızını sever. Hasan Ağa ise kızı için çok para ister. Bunun üzerine Osman İstanbul'a gider orada çoğu zaman aç kalarak başlık parasını biriktirir ancak köyüne dönerken yolda tokatlanır(soyulur).

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Tokatçı filminin Emine’si Nazan Saatçi yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğinden bir şey kaybetmemiş | Doğal güzelliyle hayran bıraktı

Daha sonra Osman İstanbul'a tekrar gider ve bir tesadüf eseri asker arkadaşı Şevket'le karşılaşır. Şevket Osman'a tokatçılığı öğretir. Osman çok para kazanır ve köye döner. Şevket'le birlikte bir plan hazırlayıp Hasan Ağa'yı da tokatlar.

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Tokatçı filminin Emine’si Nazan Saatçi yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğinden bir şey kaybetmemiş | Doğal güzelliyle hayran bıraktı

TOKATÇI OYUNCULARI

Kemal Sunal (Osman)
Ali Şen (Hasan Ağa)
Şevket Altuğ (Şevket)
Nazan Saatçi (Emine)
Ünal Gürel (Kara/Karbonat Erol)
Süheyl Eğriboz (Sarı Recep)
Selahattin Fırat (Deli Sait)
Zeki Sezer (Kumarbaz Avni)
Şeref Çokşeker (Emine'nin annesi)

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Tokatçı filminin Emine’si Nazan Saatçi yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğinden bir şey kaybetmemiş | Doğal güzelliyle hayran bıraktı

TOKATÇI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Tokatçı, 1983 yapımı Türk yapımı komedi filmidir.