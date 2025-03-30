Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın Eminesi'ydi! Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor...

Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen ve Ünal Gürel gibi usta oyuncuların başrolünde olduğu Tokatçı filminin yeniden ekranlara gelmesi üzerine Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi'nin şu anki hali merak edildi. Şimdilerde 67 yaşında olan oyuncu, son haliyle adeta yıllara meydan okuyor. Tokatçı'nın Emine'si bakın şimdi ne yapıyor!