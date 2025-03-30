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Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın Eminesi'ydi! Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor...

Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen ve Ünal Gürel gibi usta oyuncuların başrolünde olduğu Tokatçı filminin yeniden ekranlara gelmesi üzerine Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi'nin şu anki hali merak edildi. Şimdilerde 67 yaşında olan oyuncu, son haliyle adeta yıllara meydan okuyor. Tokatçı'nın Emine'si bakın şimdi ne yapıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.03.2025 11:53 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 11:53
Tokatçı filminde Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi! Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor...

1978 yılında "Sinema Kraliçesi" seçilen, 1983 yılında katıldığı Miss Asia Pacific (Asya Güzellik Yarışması) ve orada elde ettiği ikincilikle adını duyuran Nazan Saatçi, aynı yıl rol aldığı Tokatçı filmindeki "Emine" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Tokatçı filminde Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi! Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor...

Kemal Sunal ve Nazan Saatçi'nin başrollerini paylaştığı Tokatçı filminin oyuncu kadrosunda Şevket Altuğ, Ali Şen ve Ünal Gürel gibi isimler yer alıyordu.

Tokatçı filminde Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi! Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor...

O dönemdeki başarılı performansıyla Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri haline gelen Saatçi, yıllar sonra sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Tokatçı filminde Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi! Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor...

Osman'ın (Kemal Sunal) kör kütük aşık olduğu Emine'yi canlandıran bir zamanların ünlü isim, uzun süredir ABD'de yaşamını sürdürüyor.

Tokatçı filminde Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi! Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor...

Şimdilerde 67 olan oyuncu, fit görüntüsüyle adeta genç kızlara taş çıkarıyor.

Tokatçı filminde Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi! Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor...

Nazan Saatçi, "14 yıldır sanat çalışmalarımla meşgulüm. Çocuk hikayeleri yazıyor ve resim yapıyorum" açıklamasını yapmıştı.

Tokatçı filminde Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi! Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor...

İşte usta oyuncunun son hali...

Tokatçı filminde Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi! Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor...

İşte usta oyuncunun son hali...

Tokatçı filminde Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi! Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor...

İşte usta oyuncunun son hali...