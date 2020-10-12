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Haberler Galeri The Walking Dead 10. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı mı? The Walking Dead yeni sezon tarihi açıklandı mı?

The Walking Dead 10. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı mı? The Walking Dead yeni sezon tarihi açıklandı mı?

The Walking Dead 10. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. The Walking Dead hayranları yeni sezon mutluluğunu yaşarken, beklenmedik bir şokla karşılaştı. Netflix yayınlanan diziyi beklenmedik şekilde yayından kaldırdı. Hayranları 10. sezonunun ne zaman ekranlara geleceğini araştırmaya başladı. İşte, The Walking Dead 10. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı mı? The Walking Dead yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 12.10.2020 22:09 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 22:12
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The Walking Dead 10. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı mı? The Walking Dead yeni sezon tarihi açıklandı mı?

The Walking Dead 10. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan dizinin 10. sezonun yeniden ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Hayranlarının büyük heyecanla beklediği yeni sezon, beklenmedik şekilde ekrandan kaldırılmıştı. The Walking Dead yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, The Walking Dead 10. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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The Walking Dead 10. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı mı? The Walking Dead yeni sezon tarihi açıklandı mı?

THE WALKİNG DEAD 10. SEZON NEDEN YAYINDAN KALDIRILDI?

Netflix'ten konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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The Walking Dead 10. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı mı? The Walking Dead yeni sezon tarihi açıklandı mı?

THE WALKİNG DEAD DİZİSİNİN KONUSU NE?

The Walking Dead (Türkçe: Yürüyen Ölüler),Frank Darabont tarafından geliştirilen bir Amerikan televizyon dizisidir. Hikâyesi, Robert Kirkman, Tony Moore ve Charlie Adlard 'ın aynı adlı çizgi romanına dayanmaktadır. Dizinin başrolünde, geçirdiği bir kaza sonrası girdiği komadan beklenmedik biçimde uyanan ve artık tüm dünyaya George A. Romero'nun korku filmlerindeki zombileri andıran etobur "aylaklar"ın egemen olduğunu keşfeden şerif yardımcısı[2] Rick Grimes rolüyle Andrew Lincoln yer almaktadır.

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The Walking Dead 10. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı mı? The Walking Dead yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Grimes, bulunduğu hastahaneden ayrılarak, ailesini bulmak için yola koyulur ve yol boyunca, bu yeni dünya düzeninde sağ kalmayı başarabilmiş ve kendisi gibi yaşam savaşı veren diğer birçok kişiyle karşılaşır ve yola onlarla devam ederek, kendi grubunu oluşturur.

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The Walking Dead 10. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı mı? The Walking Dead yeni sezon tarihi açıklandı mı?

The Walking Dead'in prömiyeri 31 Ekim 2010 tarihinde Amerikan televizyon kanalı AMC'de gerçekleşmiştir. 2010'un Kasım ayının ilk haftasında Fox International Channels'da uluslararası gösterimi yapılmasının ardından aldığı olumlu eleştirilerin ışığında AMC, 16 Ekim 2011'de başlayan ve on üç bölümden oluşan ikinci sezonun çekilmesini istemiştir.