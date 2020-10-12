Grimes, bulunduğu hastahaneden ayrılarak, ailesini bulmak için yola koyulur ve yol boyunca, bu yeni dünya düzeninde sağ kalmayı başarabilmiş ve kendisi gibi yaşam savaşı veren diğer birçok kişiyle karşılaşır ve yola onlarla devam ederek, kendi grubunu oluşturur.