20 Kasım 2022, Pazar
Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal da estetik güzeli çıktı! Eski halini gören tanıyamadı
Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal ortaya çıkan fotoğraflarıyla şaşkına çevirdi. Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Deniz Baysal da estetik harikası çıktı. Geçmiş yıllara ait fotoğraflarını görenler tanıyamadı. İşte Deniz Baysal'ın estetiksiz hali...
Giriş Tarihi: 20.11.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 16:13
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