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Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal da estetik güzeli çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal ortaya çıkan fotoğraflarıyla şaşkına çevirdi. Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Deniz Baysal da estetik harikası çıktı. Geçmiş yıllara ait fotoğraflarını görenler tanıyamadı. İşte Deniz Baysal'ın estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 20.11.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 16:13
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Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal da estetik güzeli çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

Teşkilat dizisiyle izleyici karşısına çıkan Deniz Baysal, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal da estetik güzeli çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Baysal'ın geçmiş yıllara ait fotoğraflarını görenler şaştı kaldı.

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Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal da estetik güzeli çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

İşte Deniz Baysal'ın estetiksiz hali...

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Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal da estetik güzeli çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

Seray Kaya

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Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal da estetik güzeli çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

Seray Kaya