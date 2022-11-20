Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal da estetik güzeli çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal ortaya çıkan fotoğraflarıyla şaşkına çevirdi. Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Deniz Baysal da estetik harikası çıktı. Geçmiş yıllara ait fotoğraflarını görenler tanıyamadı. İşte Deniz Baysal'ın estetiksiz hali...