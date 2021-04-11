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Haberler Galeri Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu eşi ile gündem oldu!

Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu eşi ile gündem oldu!

Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal Yurtcu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bugüne kadar birçok dizi projesinde yer alan ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Deniz Baysal Yurtcu özel hayatıyla merak konusu oldu. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapan sevenleri eşini görünce şoke oldu. İşte Deniz Baysal Yurtcu'nun eşi...

Giriş Tarihi: 11.04.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 12:19
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Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu eşi ile gündem oldu!
Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu eşi ile gündem oldu!

Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal Yurtcu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Deniz Baysal'ın özel hayatı hakkında araştırma yapanlar eşini görünce inanamadı. İşte Deniz Baysal Yurtcu'nun eşi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 113
Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu eşi ile gündem oldu!
Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu eşi ile gündem oldu!

YUNUS EMRE YILDIRIMER

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  • 113
Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu eşi ile gündem oldu!
Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu eşi ile gündem oldu!

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu eşi ile gündem oldu!
Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu eşi ile gündem oldu!

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu eşi ile gündem oldu!
Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu eşi ile gündem oldu!

TİMUÇİN ESEN