Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu eşi ile gündem oldu!

Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal Yurtcu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bugüne kadar birçok dizi projesinde yer alan ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Deniz Baysal Yurtcu özel hayatıyla merak konusu oldu. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapan sevenleri eşini görünce şoke oldu. İşte Deniz Baysal Yurtcu'nun eşi...