ANA SAYFA
Teşkilat dizisinin yıldızı Çağlar Ertuğrul memleketiyle gündem oldu! Bakın nereli çıktı
Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Sevilen dizi Teşkilat'ta Serdar Kılıçaslan'a hayat veren Çağlar Ertuğrul'un özel hayatı mercek altına alındı. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Çağlar Ertuğrul'un aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Teşkilat'ın yıldızı Çağlar Ertuğrul nereli?
Giriş Tarihi: 02.05.2021 14:53 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 14:53
- 1
- 52
- 2
- 52
- 3
- 52
- 4
- 52
- 5
- 52