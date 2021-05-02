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Haberler Galeri Teşkilat dizisinin yıldızı Çağlar Ertuğrul memleketiyle gündem oldu! Bakın nereli çıktı

Teşkilat dizisinin yıldızı Çağlar Ertuğrul memleketiyle gündem oldu! Bakın nereli çıktı

Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Sevilen dizi Teşkilat'ta Serdar Kılıçaslan'a hayat veren Çağlar Ertuğrul'un özel hayatı mercek altına alındı. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Çağlar Ertuğrul'un aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Teşkilat'ın yıldızı Çağlar Ertuğrul nereli?

Giriş Tarihi: 02.05.2021 14:53 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 14:53
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Teşkilat dizisinin yıldızı Çağlar Ertuğrul memleketiyle gündem oldu! Bakın nereli çıktı

Çağlar Ertuğrul, Teşkilat hayranlarının dikkatini çekti. Teşkilat oyuncusu Çağlar Ertuğrul'un özel hayatı mercek altına alınırken memleketi merak konusu oldu. Peki Çağlar Ertuğrul nereli? İşte ünlülerin memleketleri....

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Teşkilat dizisinin yıldızı Çağlar Ertuğrul memleketiyle gündem oldu! Bakın nereli çıktı

Burak Özçivit - Gaziantep

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Teşkilat dizisinin yıldızı Çağlar Ertuğrul memleketiyle gündem oldu! Bakın nereli çıktı

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni

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Teşkilat dizisinin yıldızı Çağlar Ertuğrul memleketiyle gündem oldu! Bakın nereli çıktı

Yıldız Çağrı Atiksoy – İzmir

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Teşkilat dizisinin yıldızı Çağlar Ertuğrul memleketiyle gündem oldu! Bakın nereli çıktı

Yeşim Ceren Bozoğlu - Ankara