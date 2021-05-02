Teşkilat dizisinin yıldızı Çağlar Ertuğrul memleketiyle gündem oldu! Bakın nereli çıktı

Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Sevilen dizi Teşkilat'ta Serdar Kılıçaslan'a hayat veren Çağlar Ertuğrul'un özel hayatı mercek altına alındı. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Çağlar Ertuğrul'un aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Teşkilat'ın yıldızı Çağlar Ertuğrul nereli?