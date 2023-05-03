Terzi’nin yıldızı Salih Bademci’nin eşi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla evliymiş

Dijital platformda yayınlanan Terzi dizisiyle izleyici karşısına çıkan Salih Bademci bir kez daha gündeme oturdu. Rol aldığı yapımlar ve başarılı oyunculuğuyla son dönemin yıldız isimlerinden olan Bademci, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Bademci'nin İstanbullu Gelin dizisindeki rol arkadaşıyla evli olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Yalancı'nın yıldızı Salih Bademci'nin eşi...