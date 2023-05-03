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Terzi’nin yıldızı Salih Bademci’nin eşi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla evliymiş

Dijital platformda yayınlanan Terzi dizisiyle izleyici karşısına çıkan Salih Bademci bir kez daha gündeme oturdu. Rol aldığı yapımlar ve başarılı oyunculuğuyla son dönemin yıldız isimlerinden olan Bademci, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Bademci'nin İstanbullu Gelin dizisindeki rol arkadaşıyla evli olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Yalancı'nın yıldızı Salih Bademci'nin eşi...

Giriş Tarihi: 03.05.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 14:10
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Terzi’nin yıldızı Salih Bademci’nin eşi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla evliymiş

Son olarak Terzi dizisiyle izleyici karşısına çıkan Salih Bademci bir kez daha gündeme oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Terzi’nin yıldızı Salih Bademci’nin eşi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla evliymiş

Başarılı oyunculuğuyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Bademci'nin kiminle evli olduğunu görenler şaştı kaldı.

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Terzi’nin yıldızı Salih Bademci’nin eşi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla evliymiş

İşte Salih Bademci başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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Terzi’nin yıldızı Salih Bademci’nin eşi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla evliymiş

EBRU ÖZKAN VE EŞİ ERTAN SABAN

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Terzi’nin yıldızı Salih Bademci’nin eşi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla evliymiş

EBRU ÖZKAN VE EŞİ ERTAN SABAN