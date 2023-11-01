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Tek celsede boşanmıştı! Mehmet Aslantuğ’dan Arzum Onan’a romantik kutlama

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği 6 ay önce tek celsede bitti. Ayrılık sonrası sık sık magazin gündemine gelen eski eşler, şimdi de Aslantuğ'un paylaşımıyla gündeme oturdu. Eski eşi için şiir yazan oyuncu Onan'ın fotoğraflarından bir video oluşturarak Instagram'da yayınlandı. Onan'dan ise eski eşinin romantik paylaşımına cevap gecikmedi.

Giriş Tarihi: 01.11.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 12:21
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Tek celsede boşanmıştı! Mehmet Aslantuğ’dan Arzum Onan’a romantik kutlama

1994 yılında bir telefon görüşmesiyle tanışan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, tanışmalarından iki gün sonra evlilik kararı aldı.

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Tek celsede boşanmıştı! Mehmet Aslantuğ’dan Arzum Onan’a romantik kutlama

Sanat dünyasının örnek çifti olarak gösterilen ikili, 27 yıllık evliliklerini 6 ay önce sonlandırdı.

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Tek celsede boşanmıştı! Mehmet Aslantuğ’dan Arzum Onan’a romantik kutlama

İkilinin boşanma nedeni olarak şiddet gösterildi ancak Arzum Onan, bu iddiayı net bir dille yalanlayarak boşanmalarına rağmen Aslantuğ'a duyduğu sevgi ve saygıyı bir kez daha dile getirdi.

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Tek celsede boşanmıştı! Mehmet Aslantuğ’dan Arzum Onan’a romantik kutlama

Mehmet Aslantuğ ise boşanmanın ardından "Kaptanın Seyir Defteri" olarak adlandırdığı yazıları ve açıklamalarıyla Arzum Onan'a hala büyük bir aşk ve saygı beslediğini ve bu duyguların kolay kolay bir yere kaybolmayacağını belirtti.

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Tek celsede boşanmıştı! Mehmet Aslantuğ’dan Arzum Onan’a romantik kutlama

Boşanmak için gittikleri adliyeden de el ele çıkarak herkesi şaşırtan ikili, bu kez Mehmet Aslantuğ'un paylaşımıyla gündeme geldi.