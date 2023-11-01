01 Kasım 2023, Çarşamba
Tek celsede boşanmıştı! Mehmet Aslantuğ’dan Arzum Onan’a romantik kutlama
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği 6 ay önce tek celsede bitti. Ayrılık sonrası sık sık magazin gündemine gelen eski eşler, şimdi de Aslantuğ'un paylaşımıyla gündeme oturdu. Eski eşi için şiir yazan oyuncu Onan'ın fotoğraflarından bir video oluşturarak Instagram'da yayınlandı. Onan'dan ise eski eşinin romantik paylaşımına cevap gecikmedi.
Giriş Tarihi: 01.11.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 12:21
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