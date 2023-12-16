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Tek celsede boşanmıştı! Bülent Şakrak yeni hayatını doğa içinde içine kurdu

Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliiğini 10 Temmuz'da sonlandıran Bülent Şakrak, yeni hayatını doğa içine kurdu. Şehrin gürültüsünden uzak yaşamak isteyen oyuncu, İstanbul Avrupa Yakası'nda tiny house yaptı. Evin dekorasyonundan bahçe düzenlemesine kadar tüm detayıyla ilgilenen Şakrak, yeni adresinden fotoğrafları paylaştı. İşte Bülent Şakrak'ın yeni evi...

Giriş Tarihi: 16.12.2023 17:03
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Tek celsede boşanmıştı! Bülent Şakrak yeni hayatını doğa içinde içine kurdu

Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Bülent Şakrak, şehrin gürültüsünden uzalaşıp kendine doğa içinde bir hayat kurdu.

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Tek celsede boşanmıştı! Bülent Şakrak yeni hayatını doğa içinde içine kurdu

Bülent Şakrak, tercihini son yıllarda popüler hale gelen Tiny House'tan yana kullandı.

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Tek celsede boşanmıştı! Bülent Şakrak yeni hayatını doğa içinde içine kurdu

Şakrak, adres olarak İstanbul Avrupa Yakası'nı seçti.

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Tek celsede boşanmıştı! Bülent Şakrak yeni hayatını doğa içinde içine kurdu

Evin dekorundan bahçe düzenlemesine kadar tüm detayı ile ilgilenen Bülent Şakrak'a çoğu zaman oğlu Ali de eşlik ediyor.

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Tek celsede boşanmıştı! Bülent Şakrak yeni hayatını doğa içinde içine kurdu

Ünlü oyuncu, yeni adresinden fotoğrafları sosyal medya hesabında sık sık takipçileri ile paylaşıyor.