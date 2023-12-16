16 Aralık 2023, Cumartesi
Tek celsede boşanmıştı! Bülent Şakrak yeni hayatını doğa içinde içine kurdu
Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliiğini 10 Temmuz'da sonlandıran Bülent Şakrak, yeni hayatını doğa içine kurdu. Şehrin gürültüsünden uzak yaşamak isteyen oyuncu, İstanbul Avrupa Yakası'nda tiny house yaptı. Evin dekorasyonundan bahçe düzenlemesine kadar tüm detayıyla ilgilenen Şakrak, yeni adresinden fotoğrafları paylaştı. İşte Bülent Şakrak'ın yeni evi...
Giriş Tarihi: 16.12.2023 17:03
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