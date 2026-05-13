Tatlıses ailesinde yeni kriz! Torun Baran Karakeçili'den ağır suçlamalar
İbrahim Tatlıses cephesinde sular durulmuyor. Ünlü sanatçının miras açıklamalarıyla başlayan aile içi kriz, torun Baran Karakeçili'nin şoke eden suçlamalarıyla yeni bir boyut kazandı. İşte magazin dünyasını sarsan gelişmenin detayları...
İbrahim Tatlıses'in mirasından çocuklarını men ettiğini açıklamasının ardından, aile içindeki gerilim adliye koridorlarına taşınıyor. Tatlıses'in torunu Baran Karakeçili, sosyal medya üzerinden yaptığı zehir zembelek açıklamayla dedesinin kendisini ve ailesini tehdit ettiğini iddia etti.
"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"
Baran Karakeçili, yaptığı paylaşımda meselenin artık aile sınırlarını aştığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Dedem İbrahim Tatlıses tarafından bizzat annem ve kız kardeşim ile tehdit edildim ve üstüne hakarete uğradım. Avukatım delillerle birlikte gerekli yasal adımları atarak savcılığa suç duyurusunda bulunacaktır."
MİRAS KAVGASININ FİTİLİ HASTANEDE ATEŞLENMİŞTİ
Nisan ayında ağır bir enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören İbrahim Tatlıses, taburcu olur olmaz aile bağlarını koparma noktasına getiren kararlar almıştı.
MİRASINI DEVLETE BIRAKTI
Tedavi sürecinde kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı gerginlikler, sanatçıyı radikal bir vasiyet değişikliğine itti.
"Çocuklara kuruş yok" diyerek rest çeken Tatlıses, servetini devlete bağışladığını şu sözlerle duyurmuştu:
"Bana parayı babam bırakmadı, ben kazandım. İstediğim gibi dağıtırım."
"Alfabeden 'A' harfini sildim." (Oğlu Ahmet Tatlı'yı işaret ederek)
"Kurunun yanında yaş da yanar, vasiyetimi hazırladım."