Tatlıses ailesinde yeni kriz! Torun Baran Karakeçili'den ağır suçlamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi

İbrahim Tatlıses cephesinde sular durulmuyor. Ünlü sanatçının miras açıklamalarıyla başlayan aile içi kriz, torun Baran Karakeçili'nin şoke eden suçlamalarıyla yeni bir boyut kazandı. İşte magazin dünyasını sarsan gelişmenin detayları...

İbrahim Tatlıses'in mirasından çocuklarını men ettiğini açıklamasının ardından, aile içindeki gerilim adliye koridorlarına taşınıyor. Tatlıses'in torunu Baran Karakeçili, sosyal medya üzerinden yaptığı zehir zembelek açıklamayla dedesinin kendisini ve ailesini tehdit ettiğini iddia etti.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Baran Karakeçili, yaptığı paylaşımda meselenin artık aile sınırlarını aştığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Dedem İbrahim Tatlıses tarafından bizzat annem ve kız kardeşim ile tehdit edildim ve üstüne hakarete uğradım. Avukatım delillerle birlikte gerekli yasal adımları atarak savcılığa suç duyurusunda bulunacaktır."

ŞOKE EDEN TEHDİT İDDİASI

MİRAS KAVGASININ FİTİLİ HASTANEDE ATEŞLENMİŞTİ

Nisan ayında ağır bir enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören İbrahim Tatlıses, taburcu olur olmaz aile bağlarını koparma noktasına getiren kararlar almıştı.

MİRASINI DEVLETE BIRAKTI

Tedavi sürecinde kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı gerginlikler, sanatçıyı radikal bir vasiyet değişikliğine itti.

"Çocuklara kuruş yok" diyerek rest çeken Tatlıses, servetini devlete bağışladığını şu sözlerle duyurmuştu:

"Bana parayı babam bırakmadı, ben kazandım. İstediğim gibi dağıtırım."

"Alfabeden 'A' harfini sildim." (Oğlu Ahmet Tatlı'yı işaret ederek)

"Kurunun yanında yaş da yanar, vasiyetimi hazırladım."

GİZEMLİ ASİSTAN VE SERVET İTİRAFI

Tartışmaların odağındaki bir diğer isim ise Tatlıses'in asistanı Tuğçe Korkmaz oldu. Korkmaz, katıldığı bir programda ünlü sanatçının mal varlığının bilinenden çok daha fazla olduğunu; oteller, arabalar ve lüks saatlerin bu hesaba dahil edilmediğini belirtti. Hakkındaki aşk iddialarını ise "Yakında evleneceğim, herkes görecek" diyerek kesin bir dille yalanladı.

GÜLŞEN TATLISES'TEN MANİDAR MESAJ

Tüm bu kaosun ortasında sessizliğini koruyan ancak sosyal medya paylaşımıyla dikkat çeken kızı Gülşen Tatlıses ise, "Hayatın meşgalesinde bana yer açabilen insanları seviyorum" diyerek babasına ve yaşanan sürece üstü kapalı bir göndermede bulundu.

Magazin dünyası şimdi Tatlıses'in bu ağır suçlamalara vereceği yanıtı ve başlayacak olan hukuki süreci bekliyor.

