Tatil fotoğrafları olay olan Pınar Altuğ’un annesiyle benzerliği şaşırttı!

Pınar Altuğ, karantina sürecinin ardından eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile tatile çıkm��ştı. Tatilden fotoğraflarını sık sık Instagram hesabından paylaşan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde yaptığı photoshopla sosyal medyanın diline düşmüştü. Ailesiyle tatil fotoğraflarını paylaşmaya devam eden Altuğ, annesiyle merak konusu oldu. 1999 yılında kaybettiği annesiyle olan fotoğraflarını da sık sık takipçilerinin beğenisine sunan Altuğ'un annesiyle benzerliği şaşırttı. Altuğ'a hayranlarından "güzelliğini annesinden almış" yorumları yağdı. İşte özel hayatıyla en çok merak edilen isimlerden biri olan Pınar Altuğ'un annesi Selma Altuğ...