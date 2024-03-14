14 Mart 2024, Perşembe
Taş Kağıt Makas'ın Sarı Bit'i Burak Yörük'ün sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! O da tanınan bir isim...
Taş Kağıt Makas dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Sarı Bit karakterini canlandıran Burak Yörük, kariyerinin yanı sıra özel hayatyıla da merak edilenler isimlerden biri oldu. Yakışıklı oyuncunun sevgilisi sosyal medyadan paylaştığı pozlarla gündem oluyor. Burak Yörük'ün fenomen sevgilisi bakın kimmiş...
Giriş Tarihi: 14.03.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 09:34
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