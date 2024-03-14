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Haberler Galeri Taş Kağıt Makas'ın Sarı Bit'i Burak Yörük'ün sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! O da tanınan bir isim...

Taş Kağıt Makas'ın Sarı Bit'i Burak Yörük'ün sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! O da tanınan bir isim...

Taş Kağıt Makas dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Sarı Bit karakterini canlandıran Burak Yörük, kariyerinin yanı sıra özel hayatyıla da merak edilenler isimlerden biri oldu. Yakışıklı oyuncunun sevgilisi sosyal medyadan paylaştığı pozlarla gündem oluyor. Burak Yörük'ün fenomen sevgilisi bakın kimmiş...

Giriş Tarihi: 14.03.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 09:34
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Taş Kağıt Makas’ın Sarı Bit’i Burak Yörük’ün sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! O da tanınan bir isim...

"Biz Boşanıyoruz", "Şeytan", "20 Dakika", "Ben Onu Çok Sevdim" ve "Dayan Yüreğim" dizilerinde; "Perde" ve "Dede Korkut - Salur Kazan" filmlerinde yer alan Burak Yörük kariyerinde yükselişini "4N1K" filminde ve "4N1K İlk Aşk" dizisinde canlandırdığı Barış Ozansoy karakteriyle yaşadı.

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Taş Kağıt Makas’ın Sarı Bit’i Burak Yörük’ün sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! O da tanınan bir isim...

Oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip ve Anıl Taşezen'in olduğu, Taş Kağıt Makas dizisinin oyuncuları sosyal medyada da ilgi odağı oluyor.

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Taş Kağıt Makas’ın Sarı Bit’i Burak Yörük’ün sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! O da tanınan bir isim...

Yörük, özel hayatıyla da magazin gündemini meşgul ediyor. Burak Yörük'ün sevgilisi Tuana Yılmaz, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla beğeni topluyor. Tuana Yılmaz, 22 Haziran 1994 senesinde dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun oldu.

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Taş Kağıt Makas’ın Sarı Bit’i Burak Yörük’ün sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! O da tanınan bir isim...

Mezun olduktan sonra Politecnico Di Milano'da teknoloji entegre ürünler üzerine yüksek lisans yaptı. Mezun olduktan sonra İtalya'da ürün geliştiren bir firmada çalıştı. Üniversite yıllarında akapella müzik ile uğraştı. İşte başta Burak Yörük olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Taş Kağıt Makas’ın Sarı Bit’i Burak Yörük’ün sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! O da tanınan bir isim...

DERYA ULUĞ VE SEVGİLİSİ ASİL GÖK