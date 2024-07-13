Tarzan Rıfkı filminin Melahat'ı Suna Yıldızoğlu, ünlü oyuncunun annesiymiş! Sarışın kızı Buğra Gülsoy'un rol arkadaşı...

Kemal Sunal'ın filmi Tarzan Rıfkı'da Melahat karakteriyle hafızalara kazınan Suna Yıldızoğlu, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 68 yaşında olan oyuncu, geçtiğimiz aylar eşi Kayhan Yıldızoğlu'nun vefatıyla sarsılmıştı. Yeşilçam yıldızı bu sefer de kızıyla gündeme geldi. Suna Yıldızoğlu'nun kızı da oyuncu çıktı. Meğer kızı Buğra Gülsoy'un başrolünde olduğu dizinin kadrosuna katılmış. İşte o isim...