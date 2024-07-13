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Tarzan Rıfkı filminin Melahat'ı Suna Yıldızoğlu, ünlü oyuncunun annesiymiş! Sarışın kızı Buğra Gülsoy'un rol arkadaşı...

Kemal Sunal'ın filmi Tarzan Rıfkı'da Melahat karakteriyle hafızalara kazınan Suna Yıldızoğlu, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 68 yaşında olan oyuncu, geçtiğimiz aylar eşi Kayhan Yıldızoğlu'nun vefatıyla sarsılmıştı. Yeşilçam yıldızı bu sefer de kızıyla gündeme geldi. Suna Yıldızoğlu'nun kızı da oyuncu çıktı. Meğer kızı Buğra Gülsoy'un başrolünde olduğu dizinin kadrosuna katılmış. İşte o isim...

ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 11:55 Güncelleme: 13.07.2024 11:55
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Tarzan Rıfkı filminin Melahat’ı Suna Yıldızoğlu, ünlü oyuncunun annesiymiş! Sarışın kızı Buğra Gülsoy’un rol arkadaşı...

1986 yapımı "Tarzan Rıfkı" filminde Kemal Sunal, Dinçer Çekmez gibi oyuncularla aynı sahneleri paylaşan Suna Yıldızoğlu, bir süredir kameralardan uzak bir hayat sürüyor. Filmde canlandırdığı Melahat karakteri ile tanınan Yıldızoğlu'nun güzelliğiyle yıllara meydan oluyor.

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Tarzan Rıfkı filminin Melahat’ı Suna Yıldızoğlu, ünlü oyuncunun annesiymiş! Sarışın kızı Buğra Gülsoy’un rol arkadaşı...

Şimdilerde 68 yaşında olan ünlü oyuncu en son Çukur dizisinde karşımıza çıkmıştı. Son haliyle övgü toplayan oyuncunun kızı da merak konusu oldu. Ünlü ismin kızı yakından tanıdığımız Yasemin Kay Allen'den başkası değil.

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Tarzan Rıfkı filminin Melahat’ı Suna Yıldızoğlu, ünlü oyuncunun annesiymiş! Sarışın kızı Buğra Gülsoy’un rol arkadaşı...

İngiltere'de doğan Suna Yıldızoğlu, İngiliz aşkı Dudley Allen ile nikah masasına oturmuştu. Suna Yıldızoğlu'nun bu evlilikten Yasemin ve Dyon Kaan Allen isimli iki çocuğu oldu.

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Tarzan Rıfkı filminin Melahat’ı Suna Yıldızoğlu, ünlü oyuncunun annesiymiş! Sarışın kızı Buğra Gülsoy’un rol arkadaşı...

Yıldızoğlu ardından 1976 yılında Kayhan Yıldızoğlu ile evlenmişti. Kayhan Yıldızoğlu ise geçtiğimiz aylar 90 yaşında hayatını kaybetmişti.

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Tarzan Rıfkı filminin Melahat’ı Suna Yıldızoğlu, ünlü oyuncunun annesiymiş! Sarışın kızı Buğra Gülsoy’un rol arkadaşı...

İşte Suna Yıldızoğlu başta olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları...