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Haberler Galeri Tartıda 99’u görünce soluğu mide küçültme ameliyatında almıştı! Tanyeli’nin yeni hali görenleri şoke etti

Tartıda 99’u görünce soluğu mide küçültme ameliyatında almıştı! Tanyeli’nin yeni hali görenleri şoke etti

Bir zamanlara damga vuran Tanyeli, seneler önce evlenerek Avustralya'da yaşamaya başlamıştı. Tanyeli, temmuz ayında aldığı kilolar sebebiyle bıçak altına yattı. 99 kiloya kadar çıkan Tanyeli, mide küçültme ameliyatı oldu. Yeni hali şaşkına çevirdi. Tanyeli başta olmak üzere verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlüler…

Giriş Tarihi: 05.08.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 10:54
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Tartıda 99’u görünce soluğu mide küçültme ameliyatında almıştı! Tanyeli’nin yeni hali görenleri şoke etti

Fazla kilolarından hızlı bir şekilde kurtulan Tanyeli, son halini takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tartıda 99’u görünce soluğu mide küçültme ameliyatında almıştı! Tanyeli’nin yeni hali görenleri şoke etti

Onlar kilolarından kurtuldu.

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Tartıda 99’u görünce soluğu mide küçültme ameliyatında almıştı! Tanyeli’nin yeni hali görenleri şoke etti

İşte Magazin dünyasının verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlüler…

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Tartıda 99’u görünce soluğu mide küçültme ameliyatında almıştı! Tanyeli’nin yeni hali görenleri şoke etti

Tanyeli'nin eski halinden eser kalmadı...

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Tartıda 99’u görünce soluğu mide küçültme ameliyatında almıştı! Tanyeli’nin yeni hali görenleri şoke etti

YENİ HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Masterchef yarışmasının 2020 finalistlerinden Barbaros Yoloğlu, değişimi ile görenleri şaşırttı. Fazla kilolarından kurtulan Yoloğlu, yeni halini takipçileri ile paylaştı.