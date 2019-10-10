Tarkan: Viking Kanı filminin Yonca'sı Fatma Belgen yaşadığı değişimle şaşırttı!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Tarkan: Viking Kanı'nda Yonca karakterini canlandıran Fatma Belgen değişimiyle herkesi şaşırttı. 100'den fazla filmde rol alan Fatma Belgen, güzelliği ile de adından söz ettiriyordu. Fatma Belgen daha sonra da pek çok filmde rol alsa da, sessiz sakin bir hayat sürmeyi tercih etti. Fatma Belgen şimdilerde pazarda bere satıyor. Haliyle onu pazarda görenler şaşkına dönüyor. Belgen, "Bir denize damla bırakabilirsem ne mutlu bana. Bir gün gideceğiz ama bomboş gidip de arkamdan hiçbir şey konuşmamalarını değil de en azından bunların konuşulmasını isterim" dedi.