Tarık Mengüç ve Sinem Umaş birbirine girdi! 'Çingene' kavgası büyüyor

Mengüç, sözlerine; "Bu ırk ayrımıdır unutma ki romanlar ve çingeneler müziğe yön veren insanlardır. Hatırlıyorsam sen evlilik programında evlenecektin, ne oldu? Aaaaa istiyorsan 25 senelik evlilik sırlarını... Nasıl mutlu olunur, nasıl şarkılar yazılır, nasıl adabı edebi ile konserden konsere koşulur, nasıl reklam çekilir, nasıl bu esnada iki tane nur topu gibi evladı saygılı bir şekilde yetiştirilir. Sen saça bakma Sinem Umaş sen kalbe bak. Bir şarkı çıkardım dinle bak 'Deliler' diye ama sen ona da mana bulursun. Çok çalış olur mu, albüm çıkaracaksan sana şarkı veririm adına 'çingenelere kurban olasın' diye" devam etti.

