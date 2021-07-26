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Tarık Mengüç ve Sinem Umaş birbirine girdi! 'Çingene' kavgası büyüyor

'Gelinim Olur Musun' programıyla adını duyuran Sinem Umaş, şarkıcı Tarık Mengüç ile birbirine girdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tarık Mengüç gibi oldum. Çingeneler gibi oldum" diyen Umaş'a Mengüç'ten cevap geldi. Yaptığı paylaşımla ateş püsküren Mengü, ırkçılık ile suçladı. Büyüyen tartışmada Sinem Umaş'tan Tarık Mengüç'e yanıt geldi...

Giriş Tarihi: 26.07.2021 14:09
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Tarık Mengüç ve Sinem Umaş birbirine girdi! 'Çingene' kavgası büyüyor

'Gelinim Olur Musun' yarışma programında Semra Kaynana'yla yaşadıklarıyla ünlenen fenomen gelin adayı Sinem Umaş şarkıcı Tarık Mengüç ile sosyal medya üzerinden tartışma yaşadı.

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Tarık Mengüç ve Sinem Umaş birbirine girdi! 'Çingene' kavgası büyüyor

Sinem Umaş, saçlarının rengi üzerinden yaptığı paylaşımla, "Tarık Mengüç gibi oldum. Çingeneler gibi oldum" demiş ve Tarık Mengüç'ü fena kızdırmıştı.

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Tarık Mengüç ve Sinem Umaş birbirine girdi! 'Çingene' kavgası büyüyor

Sosyal medyadan ateş püsküren Tarık Mengüç, Sinem Umaş'ı ırkçılık ile suçlamıştı.. Sinem Umaş'tan Tarık Mengüç'e yanıt geldi...

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Tarık Mengüç ve Sinem Umaş birbirine girdi! 'Çingene' kavgası büyüyor

"ÇİNGENELERE KURBAN OLASIN"

Umaş'ın videosunu izleyen Mengüç sosyal medya hesabından isyan etti. Şarkıcı, "Bugüne kadar kimse ile polemik yapmadım fakat benim adabıma ile sanatıma benim roman oluşuma tabiri caizse çingene oluşuma kimse laf edemez" dedi.

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Tarık Mengüç ve Sinem Umaş birbirine girdi! 'Çingene' kavgası büyüyor

Mengüç, sözlerine; "Bu ırk ayrımıdır unutma ki romanlar ve çingeneler müziğe yön veren insanlardır. Hatırlıyorsam sen evlilik programında evlenecektin, ne oldu? Aaaaa istiyorsan 25 senelik evlilik sırlarını... Nasıl mutlu olunur, nasıl şarkılar yazılır, nasıl adabı edebi ile konserden konsere koşulur, nasıl reklam çekilir, nasıl bu esnada iki tane nur topu gibi evladı saygılı bir şekilde yetiştirilir. Sen saça bakma Sinem Umaş sen kalbe bak. Bir şarkı çıkardım dinle bak 'Deliler' diye ama sen ona da mana bulursun. Çok çalış olur mu, albüm çıkaracaksan sana şarkı veririm adına 'çingenelere kurban olasın' diye" devam etti.