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04 Ağustos 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül eski eşi Asya Engin’le yeniden mahkemelik oldu! Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül eski eşi Asya Engin’le yeniden mahkemelik oldu!
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül şarkıcı Asya Engin ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Engin, 2 yıl önce evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. 2 yıl süren davanın ardından boşanan çift yeniden mahkemelik oldu.
Giriş Tarihi: 04.08.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 12:26
2017 yılında nikah masasına oturan Barış Üregül ve Asya Engin, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı almıştı. Çiftin 2 yıldır çekişmeli olarak görülen davası, 4 ay önce sonuçlandı. Boşanma davasının ardında Asya Engin ve Barış Üregül yeniden mahkemelik oldu. Engin, düğün takılarının kendisine iade edilmediğini öne sürerek, 'ziynet eşyalarının iadesi' davası açtı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davada, tarafların 14 Ocak 2017'de Beyoğlu'ndaki Pano Şaraphanesi'nde evlendiği ifade edildi. Hürriyet'in haberine göre; dava dilekçesinde, düğünde takıları Barış Üregül'ün kız kardeşinin topladığı belirtildi.
Dilekçede; "66 kişilik davetteki takı merasimi boyunca takı sandığı Barış Üregül'ün annesi ve kız kardeşinde durmuştur. Takılar, balayından dönene kadar Üregül'ün annesinde kalmıştır. Balayı dönüşü Üregül, Asya Engin ile annesinin yanında altınları ve hediyeleri saymıştır. Tüm altınlar, Barış Üregül tarafından şahsi kasasına konulmuştur." İfadelerine yer verildi.
Barış Üregül'ün eşini hamileyken darp ettiğini ve boşanmaya sebep olan hadisenin o gün gerçekleştiğini dilekçesinde belirten Asya Engin'in avukatı, şu ifadeleri kullandı:
"7 Nisan 2017'de gerçekleşen olayda eşi tarafından darp edilen Asya Engin arkadaşının yardımıyla evden ayrılmıştır. Bir daha dönmediği evden ayrılırken yanına herhangi bir eşya almamıştır. Üregül'ün elinde bulunan ve kanunen Engin'e ait olan takıları istiyoruz. Satıldıysa günümüz değerleri üzerinden nakit olarak iadesini talep ediyoruz."
DÜĞÜNDE NE TAKILDI?
Asya Engin'in iddiasına göre düğünde takılan takılar şunlar:
* 2 adet 5'lik Ata altını (beşibiryerde)
* 1 adet 2.5'luk Ata altını (yarım beşibiryerde) * 14 adet tam Ata altını * 17 adet yarım Ata altını * 1 adet 18 ayar 20 gram bilezik