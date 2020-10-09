Tarih açıklandı mı? Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders 6. sezon fragmanı çıktı mı?

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Yılın ilk aylarında "Black Day" adıyla başlayacağı duyurulan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenn Peaky Blinders 6. sezon çekimlerinin eylül ayında başlayacağı duyurulmuştu. Netflix platformunda yayınlanan Peaky Blinders dizisinin yeni sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Peki, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders 6. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.10.2020 15:04 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 15:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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