Tardu Flordun tanınmaz hale geldi! Son hali korkuttu

Bir dönemin en popüler oyuncularında olan Tardu Flordun, tanınmaz hale geldi. Yeni projesi için operasyon geçirerek göz altı torbalarını aldıran Flordun, estetik sonrası haliyle görenleri şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşı, tanınmaz halde olan oyuncunun fotoğrafını paylaştı, fakat fotoğrafı kısa bir süre sonra kaldırdı.