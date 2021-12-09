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Tardu Flordun tanınmaz hale geldi! Son hali korkuttu

Bir dönemin en popüler oyuncularında olan Tardu Flordun, tanınmaz hale geldi. Yeni projesi için operasyon geçirerek göz altı torbalarını aldıran Flordun, estetik sonrası haliyle görenleri şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşı, tanınmaz halde olan oyuncunun fotoğrafını paylaştı, fakat fotoğrafı kısa bir süre sonra kaldırdı.

Giriş Tarihi: 09.12.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 09:37
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Tardu Flordun tanınmaz hale geldi! Son hali korkuttu

Ünlü oyuncu Tardu Flordun'un yeni halini görenler, tanımakta güçlük çekiyor. Oyuncudaki değişikliğin sebebinin estetik operasyon olduğu ortaya çıktı.

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Tardu Flordun tanınmaz hale geldi! Son hali korkuttu

Tardu Flordun, göz altı torbalarını aldırdı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Tardu Flordun'nun yeni projesi öncesi küçük bir operasyon geçirdiği öğrenildi.

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Tardu Flordun tanınmaz hale geldi! Son hali korkuttu

Göz altı torbalarını aldıran Tardu Flordun'un operasyon sonrası hali şaşırttı.

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Tardu Flordun tanınmaz hale geldi! Son hali korkuttu

Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşı, tanınmaz halde olan oyuncunun fotoğrafını paylaştı, fakat fotoğrafı kısa bir süre sonra kaldırdı.

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Tardu Flordun tanınmaz hale geldi! Son hali korkuttu

İşte Tardu Flordun'un son hali ve ünlü isimlerin şoke eden değişimi…