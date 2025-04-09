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Tanı tanıyabilirsen: Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir çocukluk fotoğrafını paylaştı

"Çilek Kokusu", "Erkenci Kuş", "Doğduğun Ev Kaderindir" gibi dizilerle hafızalara kazınan Demet Özdemir, şimdilerde Eşref Rüya dizisinde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşıyor. Nisan karakterini canlandıran güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Özdemir'in küçüklük halini görenler şaşkına döndü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 11:02
Tanı tanıyabilirsen: Eşref Rüya’nın yıldızı çocukluk fotoğrafını paylaştı

Ünlülerin çocukluk halleri birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Tanı tanıyabilirsen: Eşref Rüya’nın yıldızı çocukluk fotoğrafını paylaştı

Birçok ünlü, zaman zaman küçüklük fotoğraflarını paylaşarak takipçilerine nostaljik anlar sunuyor. Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Demet Özdemir oldu.

Tanı tanıyabilirsen: Eşref Rüya’nın yıldızı çocukluk fotoğrafını paylaştı

"Sana Bir Sır Vereceğim" dizisiyle başladığı oyunculuk kariyerinde büyük bir yol kateden Özdemir, o günden bu yana ekranların en sevilen yüzlerinden biri haline geldi.

Tanı tanıyabilirsen: Eşref Rüya’nın yıldızı çocukluk fotoğrafını paylaştı

Şimdilerde Çağatay Ulusoy'un da başrolünde olduğu "Eşref Rüya" dizisinde "Nisan" karakteriyle adından söz ettiren Özdemir, Instagram'dan yayınladığı çocukluk fotoğrafıyla gündeme geldi.

Tanı tanıyabilirsen: Eşref Rüya’nın yıldızı çocukluk fotoğrafını paylaştı

MİNİK DEMET'İ PAYLAŞTI

En sevimli halini takipçilerinin beğenisine sunan Özdemir, paylaşımına "Kınalı Bebek" şarkısını da ekledi

Tanı tanıyabilirsen: Eşref Rüya’nın yıldızı çocukluk fotoğrafını paylaştı

İşte Demet Özdemir'in gündem olan fotoğrafı...

Tanı tanıyabilirsen: Eşref Rüya’nın yıldızı çocukluk fotoğrafını paylaştı

Demet Özdemir'in çocukluk halleri...

Tanı tanıyabilirsen: Eşref Rüya’nın yıldızı çocukluk fotoğrafını paylaştı

Demet Özdemir'in çocukluk halleri...

Tanı tanıyabilirsen: Eşref Rüya’nın yıldızı çocukluk fotoğrafını paylaştı

Demet Özdemir'in çocukluk halleri...

Tanı tanıyabilirsen: Eşref Rüya’nın yıldızı çocukluk fotoğrafını paylaştı

Demet Özdemir'in çocukluk halleri...