09 Nisan 2025, Çarşamba
Tanı tanıyabilirsen: Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir çocukluk fotoğrafını paylaştı
"Çilek Kokusu", "Erkenci Kuş", "Doğduğun Ev Kaderindir" gibi dizilerle hafızalara kazınan Demet Özdemir, şimdilerde Eşref Rüya dizisinde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşıyor. Nisan karakterini canlandıran güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Özdemir'in küçüklük halini görenler şaşkına döndü.
Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 11:02